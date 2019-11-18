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Портнов пожаловался в Офис президента на журналистов «Схем»

от Telekritika
От Telekritika 683
Главная Новости Портнов пожаловался в Офис президента на журналистов «Схем»

Экс-нардеп Андрей Портнов хочет, чтобы Офис президента и Совет по вопросам свободы слова и защите журналистов приняли во внимание его аргументы относительно ситуации с журналистами «Схем».

Андрей Портнов считает, что аргументы журналистов проекта «Схемы» о том, что он является публичным лицом, «не имеют под собой законных оснований». По его словам, журналисты в течение полугода проводили относительно него «оперативно-технические действия» и «препятствовали адвокатской деятельности». Об этом сообщает сайт Президента Украины.

«Андрей Портнов обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку является штатным телеведущим канала «112 Украина» и имеет официальное редакционное задание», – сообщается на сайте.

В Офисе президента говорят, что приняли к сведению аргументы Портнова и пообещали, что Совет «объективно рассмотрит эту ситуацию и учтет все стороны конфликта».

Напомним, Андрей Портнов опубликовал в своем Telegram-канале персональные данные водителя съемочной группы «Радио Свобода», которая расследует его деятельность. 6 ноября относительно Портнова было открыто уголовное производство. Вместе с тем в Нацполицию также поступило заявление представителя Андрея Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста.

Фото: УНИАН

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