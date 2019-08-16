Пользователи Instagram приобщатся к фактчекингу

Теперь пользователи Instagram могут сообщать о ложном контенте и ожидать, что его проверят. Эту работу будет выполнять группа специалистов, подписавших Кодекс принципов Международной сети фактчекинга. Об этом пишет Poynter.

Сегодня Facebook объявил, что расширяет свою программу проверки фактов (3PFC) на Instagram, который он купил семь лет назад. Она стартует в Соединенных Штатах и ​​за две недели должна охватить всех международных пользователей. Чтобы сообщить о подозрительном контенте, юзерам достаточно будет нажать на три точки в верхнем правом углу любого поста в Instagram, выбрать опцию «Это неуместно», а затем «Ложная информация». Эти посты проверят члены Международной сети фактчекинга, которые уже работали с 3PFC в более чем 30 странах.

Посты, помеченные специалистами как ложные, не будут удалены с платформы. По словам представителя Instagram Стефани Отвей, их распространение посредством хештегов станет недоступным. Вот пример того, как будут происходить проверки: допустим, кто-то публикует изображение с надписью «2+2=5» и использует хештег #MathExpert для продвижения своей публикации в Instagram. В тот момент, когда специалист оценивает данное сообщение как ложное, этот фрагмент контента перестает отображаться на странице хештега #MathExpert. «В Facebook посты становятся популярными благодаря репостам. В Instagram люди используют несколько хештегов для продвижения своего контента, чтобы он отображался на разных страницах, – поясняет Отвей. – Именно с этим мы будем работать».

Процесс проверки фактов в Instagram будет отличаться от того, как это происходит в новостной ленте Facebook. В новой системе пользователь, публикующий неоднозначный контент, не получит ни уведомления о проверке, ни заключения специалиста, проверившего факт. С помощью этой программы Instagram хочет получить как можно больше «сигналов» от людей (пользователей и проверяющих) для обучения искусственного интеллекта и перестать полагаться только на сообщество для выявления дезинформации.

Напомним, на днях «Телекритика» писала, что в мессенджерах появился бот для проверки информации.

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