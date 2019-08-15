Больше никаких фейков: в мессенджерах появился бот для проверки информации

Как известно, спор в чате длится до тех пор, пока кто-то не отправит скрин-подтверждение/опровержение из авторитетного ресурса. Но что делать, когда ошибаются даже самые проверенные источники? От фейковых репортажей, террактов в фотошопе и лже-СМИ не скрыться, поэтому программисты компании Meedan предлагают пользоваться специальным ботом. Его зовут Checkpoint.

Checkpoint — это автоматизированный вариант популярного антифейк-сервиса Check. В Check достоверность информации проверяет не только искусственный интеллект, но и огромный штаб работников. Они анализируют сведения, сверяют данные и оценивают достоверность информации. В итоге запрос пользователя получает оценку TRUE или FALSE. Фишка сервиса в том, что он проверяет статьи, текстовые файлы, изображения, посты в Facebook и даже твиты.

Как работает Checkpoint?

Все запросы пользователей, а значит каждая проверка, сохранены в базе компании. Бот в смартфоне Checkpoint «привязан» к базе. Так что, если фрагмент контента уже проверен, пользователь за считанные секунды получит автоматический ответ.

Для проверки информации вам достаточно переслать сообщение боту в WhatsApp, Facebook Messenger или WeChat — все равно, что поделиться чем-то с друзьями или родственниками. Checkpoint напрямую пересылает его в Check, обрабатывает запрос, а затем присылает результат проверки, объяснение, почему был сделан вывод, и карту-отчет, которой можно поделиться с друзьями.

Что, если информация для проверки новая и отсутствует в базе данных?

Эд Байс, сооснователь и генеральный директор Meedan, рассказал изданию poynter.org: «Если контент, который люди отправляют для проверки фактов, является новым — если его нет в базе данных — тогда он попадает в очередь для проверщиков фактов, и когда они приходят к выводу, членам аудитории, которые поделились этим контентом, автоматически отправляется уведомление с результатами проверки фактов».

Пока Checkpoint доступен на английском, испанском, французском, португальском, арабском, русском и румынском языках. Создатели уверяют, что в скором времени он сможет обрабатывать материалы на любом языке.

Meedan помогли не только пользователям, но и отделам по проверке контента в мессенджерах. Последние перегружены потоком отдельных запросов и не способны быстро обрабатывать запросы.

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