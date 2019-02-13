Покупаем недорого билеты на Марс
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Покупаем недорого билеты на Марс

от Telekritika
От Telekritika 43
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Илон Маск объявил стоимость билетов на путешествие к Марсу.

Кто там хотел на Марс слетать? Раскупаем билеты, недорого: $100 тыс. и ниже. Такую стоимость обещает глава SpaceX Илон Маск. Сейчас один билет на Марс стоит 500 тысяч долларов.

«Это вполне доступная цена для людей из развитых стран: продать свой дом и купить билет», – цитируют слова Маска западные таблоиды. Илон Маск обещает, что если кому-то на Луне не понравится, то он возвратится на Землю бесплатно. Точную дату «дешевых» билетов бизнесмен не называет. По словам Маска, цены «очень зависят от объема» перевозок на Марс.

Напомним, что первым частным пассажиром, полетевшем на Луну с Маском, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Недавно в своем Twitter он разыграл $923 тыс. 100 пользователям. Big Falcon Rocket отправится в полет на Луну в 2023 году.

Фото: futurum.today

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