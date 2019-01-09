Твит японского миллиардера стал самым популярным в истории
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Твит японского миллиардера стал самым популярным в истории

от Telekritika
От Telekritika 64
Главная Интернет Твит японского миллиардера стал самым популярным в истории

За репост своего твита японский миллиардер предложил выиграть $923 тыс. 100 пользователям.

Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa), который возглавляет популярную японскую модную онлайн-платформу Zozotown и входит в топ-20 самых богатых японцев, 5 января организовал розыгрыш в Twitter, предложив выиграть 100 случайным пользователям по 100 млн японских йен (эквивалент $923 000). Нужно было лишь заретвитить его пост.

Твит японского миллиардера стал самым популярным в истории

Сегодня твит японца – самый популярный в истории Twitter, у него уже около 5,4 млн ретвитов. Твит был отмечен хештегом «новогодний подарок за полет к Луне». Добавим, что счастливчики победители уже объявлены.

Видимо, хэштег был выбран не случайно, ведь Юсаку Маэдзава станет первым пассажиром ракеты Илона Маска, которая в 2023 году слетает к Луне (почти 400 тыс. км от Земли). Для такой миссии его выбрала компания SpaceX. С собой на борт Юсаку планирует взять художников, дизайнеров и музыкантов. Во время полета на Big Falcon Rocket можно будет посмотреть на обратную сторону Луны, невидимую с Земли, и облететь всю ее орбиту.

«Многие могут удивиться, почему я хочу слетать на Луну. На самом деле, для меня это имеет огромное значение. Долго думая, я понял для себя, что будучи первым частным туристом, облетевшим Луну, я смогу помочь, в том числе, исследованиям на нашей планете», – заявил Юсаку Маэдзава во время прямого эфира SpaceX.

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