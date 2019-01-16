Подписка на Netflix дорожает

Сервис предлагает три тарифных плана: начальный, стандартный и премиальный. Премиальный тариф Netflix подразумевает возможность смотреть видеоконтент в максимально доступном качестве. На данный момент 99% контента, производимого Netflix (и по его заказу) доступен в UHD и HDR. Также премиальный тариф позволяет одновременно смотреть контент на 4 устройствах. Стоимость такой подписки дорожает с 13,99 до 15,99 доллара.

Стандартный тариф предполагает максимальное качество картинки HD и возможность смотреть одновременно на 2 устройствах. Цена за такой набор преимуществ увеличилась с 10,99 до 12,99 доллара. Цены повышаются только на стандартный и премиальный тарифы.

Почему взлетели цены? Тому есть несколько объяснений. Первое: одной учетной записью с дорогим тарифом могут пользоваться несколько людей, например, члены семьи. Второе: Netflix, как мы писали ранее, расширяет географию, и это тянет за собой увеличение расходов на локализацию контента. Сегодня студия BTI Studios, подрядчик Netflix, осуществляет локализацию сериалов и фильмов на более десятка языков, включая русский. Netflix уже начал «гонку вооружений» с Disney, Amazon и AT&T, а это требует немалых затрат.

Заметим, что с января 2019 года Netflix отказался от услуг Apple и отменил возможность оплачивать подписку через iTunes. Ранее компания отчисляла Apple до 30% всей выручки, генерируемой пользователями iOS.

Напомним, в прошлом году Netflix потратил более 8 миллиардов долларов на производство контента.

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