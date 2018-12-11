Disney/FOX и Comcast/SKY опередили Netflix и Amazon по затратам на контент

В этом году представители Netflix не раз рассказывали о своих намерениях стать лидером по расходам на контент среди лучших голливудских студий. Но после слияния Disney/FOX и Comcast/SKY в начале осени этого года подобные цели ключевой онлайн-видеоплатформы превратились скорее в несбыточную мечту.

Согласно данным Ampere, компании Comcast /Sky и Disney/Fox заняли лидирующую позицию в США по тратам на контент. Другими словами, свыше четверти средств, потраченных на производство контента по всему миру, будут переданы им. Так, прогнозируемые расходы на контент двух объединенных игроков достигнут 43 млрд долларов к концу 2018 года. Disney/Fox потратит 22 млрд долларов на собственный и приобретенный контент, а Comcast/Sky – чуть меньше 21 млрд. Если же смотреть на эти цифры в целом, получается, что сумма затрат на контент двух объединенных производителей превысит совокупные затраты десяти крупнейших онлайн-платформ в США – включая платформы OTT Netflix и Amazon.

«В некоторой степени растущий уровень консолидации является реакцией на возрастающую мощь онлайн-видеоплатформ. Такие компании, как Netflix и Amazon, продолжают вкладывать значительные средства в контент, и эта тенденция не имеет признаков ослабления. Мы ожидаем, что к концу 2018 года Netflix потратит более 8 миллиардов долларов. Но, тем не менее, в свете появления двух новых объединенных компаний, Netflix теперь придется утроить расходы, чтобы достичь уровня Comcast/Sky и Disney/Fox», – комментирует аналитик Ampere Analysis Даниэль Гадхер.

В такой конкуренции за траты эксперты видят пока только плюсы. По словам Даниэля Гадхера, наличие этих финансовых авторитетов не только укрепляет позиции обеих компаний на мировом рынке, но и усиливает интерес потребителей к онлайн-контенту.

«Одним из последствий этой консолидации является влияние на независимых производителей. С уменьшением числа покупателей контента на рынке конкуренция за права будет уменьшаться, и это неизбежно повлияет на способность независимого сектора вести переговоры о выгодных сделках», – суммировал Гадхер.

Напомним, в сентябре этого года стало известно, что американский телекоммуникационный конгломерат Comcast победил в аукционе на покупку телекоммуникационной компании SKY за $38 млрд. Конкурентом Comcast выступила принадлежащая Disney компания 21st Century Fox Inc.