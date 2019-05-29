Подозрительная активность и голоса c одного IP: как на ICTV голосовали за 50 участников в «Новые лидеры 2»

При выборе 50 достойных претендентов на победу во втором сезоне социально-политического проекта «Новые лидеры» телеканал ICTV решил дать возможность украинцам выбрать 25 участников. Вторую половину «лидеров» выбирал отборочный комитет, который, напомним, состоит из шести общественных и политических деятелей, среди которых: Тамила Ташева, Виталий Шабунин, Светлана Матвиенко, Глеб Вишлинский, Роман Бондарь и Ольга Айвазовская.

Какие идеи предложили выбранные кандидаты? Среди пятидесяти лидеров 16 участников предложили идеи по социальной защите, 9 – идеи по развитию экономики Украины, 6 планируют совершенствовать систему государственного управления, 4 – идеи за права людей, по 2 – финансы, банковская, судебная и гуманитарная системы. Один лидер продвигает идею в сфере безопасности и обороны. Другие участники предложили идеи, которые не вошли ни в одну из этих категорий.

«В прошлом году у нас было большое количество звезд местного самоуправления. Сейчас же хочется показать на национальном уровне, что лидерство есть, плюс гуманитарные и оборонные темы. Они, по-моему, преобладают, а также утилизация мусора и экологическая политика государства», – рассказывает координатор избирательных программ Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Возраст самого старшего участника, который перейдет к следующему этапу проекта – 54 года. Что касается гендерной расстановки, то женщины составляют 38% лидеров (19 человек), а мужчины – 62% (31 человек). Большинство лидеров – представители Киевской области (28 идей).

Как сообщили в пресс-службе канала, голоса интернет-избирателей проверялись путем аудирования случайной выборки каждого 20-го избирателя. Некоторых кандидатов, у которых была замечена высокая активность в последние дни голосования, проверили более тщательно. Во внимание принимались жалобы от других кандидатов, а также голоса с одинаковых IP-адресов.

В результате в финальный список топ-25 лидеров от избирателей вошли:

Отборочный комитет национального проекта «Новые лидеры» также определился с перечнем 25 лидеров, которые проходят в следующий этап проекта. Ими стали:

На данный момент стартовал третий этап второго сезона проекта «Новые лидеры», в котором в эфире программы «Факты» и «Вікна» журналисты расскажут об идеях изменений, которые предложили 50 «лидеров». Уже 13–14 июня отборочный комитет из пятидесяти лидеров выберет 8 участников, которые пройдут в прямые эфиры.

«В течение всего проекта холдинг StarLightMedia будет знакомить ближе украинцев с участниками проекта «Новые лидеры» и предоставлять им медийную поддержку: в эфире новостей на каналах ICTV и СТБ; а также продвижение проекта и его участников на сайте NOVILIDERY. COM и в социальных сетях», – говорится в заявлении канала.

Напомним, ранее стало известно, что ведущего Сергея Притулу во втором сезоне проекта заменили на Павла Казарина, ведущего «Утро в большом городе» на ICTV. О причинах подобного решения канал официально не сообщал.

Фото: ICTV