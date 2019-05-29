нові лідери
НовостиТВ

Подозрительная активность и голоса c одного IP: как на ICTV голосовали за 50 участников в «Новые лидеры 2»

от Telekritika
От Telekritika 153
Главная Новости Подозрительная активность и голоса c одного IP: как на ICTV голосовали за 50 участников в «Новые лидеры 2»

23 мая завершился второй этап всеукраинского проекта «Новые лидеры». Как сообщили на ICTV, всего в отборочном туре приняли участие 275 кандидатов, из которых в следующий этап конкурса прошли только 50.

При выборе 50 достойных претендентов на победу во втором сезоне социально-политического проекта «Новые лидеры» телеканал ICTV решил дать возможность украинцам выбрать 25 участников. Вторую половину «лидеров» выбирал отборочный комитет, который, напомним, состоит из шести общественных и политических деятелей, среди которых: Тамила Ташева, Виталий Шабунин, Светлана Матвиенко, Глеб Вишлинский, Роман Бондарь и Ольга Айвазовская.

 Какие идеи предложили выбранные кандидаты? Среди пятидесяти лидеров 16 участников предложили идеи по социальной защите, 9 – идеи по развитию экономики Украины, 6 планируют совершенствовать систему государственного управления, 4 – идеи за права людей, по 2 – финансы, банковская, судебная и гуманитарная системы. Один лидер продвигает идею в сфере безопасности и обороны. Другие участники предложили идеи, которые не вошли ни в одну из этих категорий.

 

Подозрительная активность и голоса c одного IP: как на ICTV голосовали за 50 участников в «Новые лидеры 2»

«В прошлом году у нас было большое количество звезд местного самоуправления. Сейчас же хочется показать на национальном уровне, что лидерство есть, плюс гуманитарные и оборонные темы. Они, по-моему, преобладают, а также утилизация мусора и экологическая политика государства», – рассказывает координатор избирательных программ Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Возраст самого старшего участника, который перейдет к следующему этапу проекта – 54 года. Что касается гендерной расстановки, то женщины составляют 38% лидеров (19 человек), а мужчины – 62% (31 человек). Большинство лидеров – представители Киевской области (28 идей).

Как сообщили в пресс-службе канала, голоса интернет-избирателей проверялись путем аудирования случайной выборки каждого 20-го избирателя. Некоторых кандидатов, у которых была замечена высокая активность в последние дни голосования, проверили более тщательно. Во внимание принимались жалобы от других кандидатов, а также голоса с одинаковых IP-адресов.

В результате в финальный список топ-25 лидеров от избирателей вошли:

Подозрительная активность и голоса c одного IP: как на ICTV голосовали за 50 участников в «Новые лидеры 2»

Отборочный комитет национального проекта «Новые лидеры» также определился с перечнем 25 лидеров, которые проходят в следующий этап проекта. Ими стали:

Подозрительная активность и голоса c одного IP: как на ICTV голосовали за 50 участников в «Новые лидеры 2»

Подозрительная активность и голоса c одного IP: как на ICTV голосовали за 50 участников в «Новые лидеры 2»

На данный момент стартовал третий этап второго сезона проекта «Новые лидеры», в котором в эфире программы «Факты» и «Вікна» журналисты расскажут об идеях изменений, которые предложили 50 «лидеров». Уже 13–14 июня отборочный комитет из пятидесяти лидеров выберет 8 участников, которые пройдут в прямые эфиры.

«В течение всего проекта холдинг StarLightMedia будет знакомить ближе украинцев с участниками проекта «Новые лидеры» и предоставлять им медийную поддержку: в эфире новостей на каналах ICTV и СТБ; а также продвижение проекта и его участников на сайте NOVILIDERY. COM и в социальных сетях», – говорится в заявлении канала.

Напомним, ранее стало известно, что ведущего Сергея Притулу во втором сезоне проекта заменили на Павла Казарина, ведущего «Утро в большом городе» на ICTV. О причинах подобного решения канал официально не сообщал.

Фото: ICTV

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

🎭 Новое программирование «Интера»: западная «экзотика» среди русско-советского...

21.02.2019

Возвращение блудного Ларса: Каннский фестиваль готов простить фон...

17.04.2018

Телерейтинги: финал Евровидения, Ломаченко и кино

14.05.2018

Против пиратства начали бороться через информацию в Whois

21.01.2019

Заложники бюрократизма: жалобу Седлецкой рассмотрят позже

14.09.2018

Телеканал «1+1» объявил народный кастинг на второй сезон...

21.02.2018

📢«Зеонбуд» уверяет, что не имеет долгов, а отключение...

15.03.2019

❄Дзидзьо сыграет «отмороженного» из лихих 90-х

23.05.2019

СТБ запустит вместо «Дорогая, мы убиваем детей» новый...

03.06.2016

В Украине экранизируют очередной исторический детектив

19.04.2018