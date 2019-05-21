⛔ Казарин заменит Притулу во втором сезоне «Новых лидеров» на ICTV

Ведущим второго сезона национального телепроекта «Новые лидеры» станет известный украинский журналист и публицист, ведущий «Утро в большом городе» на ICTV Павел Казарин, сообщает пресс-служба телеканала.

«Павел – популярный блогер. На его Facebook-страницу подписано более 47 тысяч человек», – говорится в релизе вещателя.

Ведущий не сразу согласился вести проект, причина – несовершенное знание украинского языка. «Получив предложение стать ведущим телепроекта «Новые лидеры», я взял некоторое время на раздумья, потому что имел определенные опасения. В первую очередь относительно того, хватит ли моего уровня владения языком для того, чтобы вести такой сложный проект. Ведь я перешел на украинский и начал вести эфиры на украинском языке лишь два года назад. Однако впоследствии понял: дорогу осилит идущий. Если ты не будешь пробовать, если будешь всегда думать о том, что тебе не удастся – то никогда не станешь лучшим», – цитирует ведущего пресс-служба канала. По словам Казарина, телепроект «Новые лидеры» – это «история о социально ответственном телевидении».

Напомним, ведущим первого сезона телепроекта был известный шоумен Сергей Притула. Причину смены ведущего канал не объясняет. Сейчас голосование за топ-50 новых лидеров продолжается. Ознакомиться с программами и выбрать своего кандидата можно на сайте NOVILIDERY.COM до 23 мая.

Стоить отметить, что рожденный в Крыму Павел Казарин ведет телепрограммы на украинском языке примерно с осени 2017-го. Как отмечалось, Казарин в марте – апреле был соведущим политического ток-шоу «Зворотний відлік» на общественном телеканале «Перший».

Фото: НОТУ