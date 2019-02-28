📺 Предвыборное ток-шоу на «Общественном» будут вести Мирослава Барчук и Павел Казарин
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📺 Предвыборное ток-шоу на «Общественном» будут вести Мирослава Барчук и Павел Казарин

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Новости 📺 Предвыборное ток-шоу на «Общественном» будут вести Мирослава Барчук и Павел Казарин

Общественный вещатель рассказал о политическом ток-шоу с кандидатами в президенты Украины.

Политическое ток-шоу «Зворотний відлік» стартует 18 марта. Оно будет выходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Предварительное время выхода шоу – 18:30, сразу после новостей. Ведущими проекта станут ведущая «Эспрессо» Мирослава Барчук и блогер и ведущий канала ICTV Павел Казарин. Они будут выступать модераторами дискуссии.

Ток-шоу созданно в рамках «медийной программы в Украине», которую финансирует Агентство США по международному развитию (USAID) и выполняет международная организация Internews. Бюджет проекта не озвучивается.

Проект будет выходить одновременно на всех вещателях «Общественного»: «UA:Перший», «UA:Культура», двадцати четырех региональных телеканалах общественного вещания и «UA:Украинское радио» с комментариями радиоведущих. «Также впервые в истории у нас будет синхронный перевод в прямом эфире (2,5 часа) на крымскотатарский на телеканале «UA:Крым». Также вы сможете смотреть нас на английском (и, конечно, украинском) на Youtube-канале. На телевидении – украинский с сурдопереводом», – рассказала генпродюсер «Общественного» Татьяна Кисельчук.

В дебатах примут участие восемнадцать топ-кандидатов на пост президента. Они смогут представить свои стратегии и ответить на вопросы экспертов, политических соперников и граждан. Приглашение получат 18 кандидатов с наибольшими рейтингами по версии ведущих социологических служб». В каждый выпуск будут приглашать по три кандидата, самых близких по рейтингу.

«Формат дискуссии – дебаты с элементами шоу. Кандидаты будут отвечать на вопросы ведущих, экспертов, друг друга и от аудитории, в том числе и собранные журналистами Общественного во всех регионах страны», – объясняет НОТУ. Согласно правилам программы, если кто-то из запланированной тройки кандидатов не приходит, его время «сгорает», а время эфира сокращается.

📺 Предвыборное ток-шоу на «Общественном» будут вести Мирослава Барчук и Павел Казарин

В чем заключаются «элементы шоу», не указывается. Павел Казарин обещает минимум «шоу»: «Амбиция этого проекта – сделать хорошый качественный разговор о политике, в которой будет максимум "ток" и минимум "шоу". Если придется пожертвовать хайпом в угоду содержания – что ж, значит, так тому и быть. Дебаты между кандидатами напоминают боксерский матч, в котором роль ведущего вроде роли рефери – следить за таймингом и тем, чтобы соперники не били друг друга ниже пояса. Мы сознательно не хотим устраивать реслинг – тот самый, в котором рефери и сам при желании может "навалять" бойцам. Пожелайте нам выдержки – она ​​нам точно пригодится».

Региональные каналы «Общественного» непосредственно участвуют в создании программы. Каждый региональный филиал в рамках флешмоба «100 вопросов кандидату в президенты» пока записывает видеообращения от граждан со всей страны. Кандидат в президенты сможет сам выбрать регион на интерактивной карте и отвечать на вопросы от его жителей. На ротяжении эфира будет открыто телефонное и онлайн-голосования, поэтому зрители и слушатели смогут поддержать того или иного кандидата.

«Общественному» будет предоставлять фактологический анализ сказанного кандидатами во время прямого эфира проект сайта Vox – Vox Check. От ОО «Фонд Общественность» будет организован кампус – площадка, где студенты зададут кандидатам вопросы, которые волнуют молодежь.

Фото НОТУ

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