ICTV готовит второй сезон «Новых лидеров»
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ICTV готовит второй сезон «Новых лидеров»

от Telekritika
От Telekritika 25
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Общественные организации профинансируют создание проекта во второй раз.

Телеканал ICTV и общественные организации ищут участников второго сезона проекта «Новые лидеры». Отбор лидеров осуществляют избиратели, зарегистрированные на сайте novilidery.com, независимый отборочный комитет, который сформирует общественный наблюдательный совет, а также телезрители СМС-голосованием в прямом эфире.

«Эмоцией первого сезона лично для меня была надежда. Зрители увидели участников, смелых, самодостаточных, которые уже частично реализовали задуманное и успешны в своих секторах. Украинцы комментировали проект «Новые лидеры» как прогресс, как уникальный, просветительский и мотивирующий продукт. Он дал надежду на то, что в Украине есть лидеры. Это лидеры нового типа, они содержательные и успешные. Поэтому и возникла идея продолжить проект “Новые лидеры” в этом году, чтобы углубить тему лидерства в Украине» , рассказала  Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети ОПОРА, эксперт по избирательному законодательству и политическим процессам.

На сайте проекта указано, что прием анкет заканчивается 1 мая. В этом сезоне проект будет длится всего 4 месяца (вместо 9 месяцев, как 1-й сезон).

Напомним, в первом сезоне победил мариуполец Максим Бородин, который борется за чистый воздух в промышленных регионах. На выигранные деньги его команда закупила современное оборудование для измерения и контроля загрязнения воздуха.

Фото: ICTV

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