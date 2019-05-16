🎼 Победу дочери Алсу из команды Лободы в российском «Голос. Дети» отменили из-за накруток

Российский «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала телешоу «Голос. Дети» после того, как аудиторы обнаружили накрутку голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой из команды Светланы Лободы, ставшей победительницей конкурса. 24 мая канал покажет специальный выпуск шоу в прямом эфире.

«“Первый канал” принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта “Голос. Дети”в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов. Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», – говорится в заявлении канала.

Российская служба ВВС опубликовала релиз от компании Group-IB, которая проводила аудит голосования: «Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта “Голос. Дети”», – говорится в сообщении аудиторов.

По подсчетам Group-IB, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч текстовых сообщений. Все номера принадлежат одному оператору и используют один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны, пояснили в Group-IB. Проверка продолжается и будет завершена до конца месяца. До публикации финальных итогов проверки компания не стала раскрывать данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование.

В апреле 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы по итогам зрительского голосования победила в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети». Она получила 56,5% голосов зрителей. Финал шоу транслировался в прямом эфире на «Первом канале».

Победа Абрамовой вызвала шквал возмущенных откликов в соцсетях. 27 апреля «Первый канал» объявил о старте проверки результатов голосования. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что «активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».

От победы своей подопечной открестилась также ее наставник – певица Лобода, без комментариев разместив в сети фотографию серебряного призера шоу. Позже в российских СМИ со ссылкой на пиар-службу певицы сообщалось, что Лобода отказывается от участия в следующих сезонах шоу.

Родители Микеллы Алсу и ее супруг Ян Абрамов ситуацию не комментировали. Кроме того, певица и ее дочь ограничили возможность комментировать последние публикации в Instagram.

На официальном YouTube-канале Алсу в среду появился видеоролик совместного выступления Микеллы Абрамовой и проигравшего ей финалиста шоу Максима Ержана. Комментарии к записи были отключены.

Отметим, что Светлана Лобода в 2012-м была тренером первого сезона украинской версии шоу «Голос. Дети» на канале «1+1».

Также напоминаем, что пятый сезон «Голоса. Дети» стартует на «1+1» 26 мая с обновленным тренерским составом.

Фото: скриншот YouTube