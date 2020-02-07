«Первый автомобильный» отказался от лицензии на интернет-вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 6 февраля отменил решение о выдаче лицензии на интернет-вещание телеканалу «Первый автомобильный». Телеканал в отведенный законом месячный срок не оплатил лицензионный сбор. Причины неоплаты не сообщались.

12 декабря 2019-го Нацсовет принял решение о выдаче лицензии на интернет-вещание телеканалу «Первый автомобильный». Юридически это лицензия на кабельное вещание по технологии OTT в многоканальных телекоммуникационных сетях. Лицензия была оформлена на компанию «Ауто ТиВи» (ТОВ «Ауто ТіВі»), собственники которой Сергей Тарнавский (75%) и Юлия Сивенок (25%).

Телеканал «Первый автомобильный» связывают с экс-нардепом «Самопомочи» и собственником группы «Автоцентр» Игорем Диденко (был указан собственником до своего депутатства). У канала есть также спутниковая лицензия, оформленная на компанию «Эйси ком», официальные владельцы которой Олег Яровой (80%) и Сергей Атаман (20%). Последний год «Первый автомобильный» не вел спутниковое вещание, раздавая сигнал провайдерам по IР-протоколу. Телеканал работает по платной модели.

«Первый автомобильный» мог быть третьим вещателем с лицензией на интернет-вещание. 20 декабря 2018-го Нацсовет впервые пролицензировал интернет-вещание , выдав такую лицензию телеканалу «Дача» (входит в пул платных вещателей FILM.UA). 4 апреля 2019-го HD Fashion & LifeStyle стал вторым вещателем с лицензией на интернет-вещание.

Напомним, 20 декабря 2019-го Нацсовет отменил свое решение о выдаче лицензии на интернет-вещание музыкальному хип-хоп телеканалу Black. Телеканал не оплатил лицензионный сбор.

Фото: pixabay

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