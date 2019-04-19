Второй украинский телеканал оформил лицензию на интернет-вещание

Тематический телеканал HD Fashion & LifeStyle (ООО «Ейчді фешн») медиаменеджера Валида Арфуша 18 апреля получил от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лицензию на интернет-вещание. За данное решение члены регулятора проголосовали единогласно.

Лицензия получена на кабельное вещание по технологии ОТТ. Территорией распространение указана Украина. Оператор телекоммуникаций – ООО «Космонова». Лицензия выдана сроком на 10 лет, ее стоимость – около 270 тысяч гривен (сумма учитывает скидку, изначальная стоимость лицензии составляла 360 тысяч гривен – как и стоимость спутниковой лицензии).

У вещателя есть также спутниковая лицензия, полученная в августе 2015-го сроком на 10 лет. В марте регулятор отказал телеканалу в переоформлении лицензии на кабельную. Причиной получения кабельной лицензии на интернет-вещание представители телеканала назвали высокую стоимость спутникового вещания. В будущем телеканал планирует отказаться от спутниковой лицензии. Интернет-раздача сигнала по сравнению со спутниковой раздачей значительно удешевит затратную часть для телеканала. Вещатель работает исключительно по платной модели, кодируя свой сигнал.

Таким образом, телеканал HD Fashion & LifeStyle стал вторым вещателем с лицензией на интернет-вещание. 20 декабря Нацсовет пролицензировал интернет-вещание телеканалу «Дача» – общий проект экс-гендиректора «Воли» Сергея Бойко и FILM.UA. Канал указал своим оператором телекоммуникаций компанию «КуМИР Телеком».

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