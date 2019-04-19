Второй украинский телеканал оформил лицензию на интернет-вещание
НовостиТВ

Второй украинский телеканал оформил лицензию на интернет-вещание

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 22
Главная Новости Второй украинский телеканал оформил лицензию на интернет-вещание

Возможностью воспользовался телеканал медиаменеджера Валида Арфуша.

Тематический телеканал HD Fashion & LifeStyle (ООО «Ейчді фешн») медиаменеджера Валида Арфуша 18 апреля получил от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лицензию на интернет-вещание. За данное решение члены регулятора проголосовали единогласно.

Лицензия получена на кабельное вещание по технологии ОТТ. Территорией распространение указана Украина. Оператор телекоммуникаций – ООО «Космонова». Лицензия выдана сроком на 10 лет, ее стоимость – около 270 тысяч гривен (сумма учитывает скидку, изначальная стоимость лицензии составляла 360 тысяч гривен – как и стоимость спутниковой лицензии).

У вещателя есть также спутниковая лицензия, полученная в августе 2015-го сроком на 10 лет. В марте регулятор отказал телеканалу в переоформлении лицензии на кабельную. Причиной получения кабельной лицензии на интернет-вещание представители телеканала назвали высокую стоимость спутникового вещания. В будущем телеканал планирует отказаться от спутниковой лицензии. Интернет-раздача сигнала по сравнению со спутниковой раздачей значительно удешевит затратную часть для телеканала. Вещатель работает исключительно по платной модели, кодируя свой сигнал.

Таким образом, телеканал HD Fashion & LifeStyle стал вторым вещателем с лицензией на интернет-вещание. 20 декабря Нацсовет пролицензировал интернет-вещание телеканалу «Дача» – общий проект экс-гендиректора «Воли» Сергея Бойко и FILM.UA. Канал указал своим оператором телекоммуникаций компанию «КуМИР Телеком».

Фото: pixabay

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

В сети смеются над эскизом будущей татуировки Канье...

16.04.2018

💸 Испортил ли расистский скандал кассу новому фильму...

11.02.2019

«Квартал 95» собрал рекордные 210 тысяч зрителей

27.08.2018

Британец застрял в кресле кинотеатра, испугался и умер

21.03.2018

📺📈 Телерейтинги: новый сезон «Плюсов», рекорды «Тайной любви»...

31.01.2019

🧐 Европарламент одобрил спорную директиву о копирайте

26.03.2019

▶💵 У кинотеатра «Киев» появился новый арендатор

15.04.2019

«1+1 медиа» защитит авторские права украинских компаний

02.03.2018

❗ Нацсовет проверит «112 Украина» на предмет разжигания...

21.02.2019

Издатель, расследовавший гибель журналистов в ЦАР, действительно был...

18.09.2018

Pay TV, регуляция, рекламный рынок