Лед тронулся. Нацсовет впервые пролицензировал интернет-вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 20 декабря, на своем заседании выдал кабельную лицензию на многоканальное вещание телеканалу «Дача» (ООО «ТРК «Корисне ТБ»). Телеканал сумел втиснуться в законодательные рамки и узаконить возможность раздавать свой сигнал провайдерам платного ТВ по интернет-потоку, вместо спутникового вещания. Лицензия выдана сроком на 10 лет, телеканал за нее должен выложить 386 тысяч гривен.

Впервые данный вопрос рассматривался на заседании 6 декабря, после чего был перенесен «для выяснения обстоятельств дела». Телеканал «Дача» 12 ноября обратился в Нацсовет о выдаче лицензии на кабельное вещание в многоканальной телесети ООО «КуМИР Телеком», у которой есть операторская лицензия НКРСИ (оператор предоставляет интернет-вещание). Вещатель отметил, что «доступ к программам конечным потребителям будет обеспечиваться путем внесения в пакеты программ провайдеров программной услуги с использованием технологии IPTV/OTT». Изначально (6 декабря) регулятор хотел отказать, указывая на отсутствие перечня провайдеров, с которыми заключены соглашения о распространении телеканала, что является обязательным условием выдачи лицензии на кабельное вещание. Телеканал сумел доказать чиновникам, что для получение лицензии достаточно указать «КуМИР Телеком».

Интернет-раздача сигнала по сравнению со спутниковой раздачей значительно удешевит затратную часть для телеканала, говорит член Нацсовета Олег Черныш: «Есть множество нишевых телеканалов, которые осуществляют вещание по спутнику. Если спросить у двух спутниковых операторов (SpaceCom и SES Astra. – Ред.), которыми осуществляется спутниковое вещание, о задолженности, они сообщат, что долги этих телеканалов перед ними составляют десятки тысяч долларов. (…) В данном случае мы лицензируем интернет-вещание, которое позволяет компаниям не платить ежемесячно $5–10 тысяч за спутниковое вещание. Это первая ласточка. Мы их пролицензировали, получили доступ к их контенту, они получили возможность дистрибутировать свой телеканал по кабельным сетям всей территории Украины. Их программы идут в кодированном виде и в данном случае я не вижу причины не давать таким нишевым телеканалам развиваться», – отметил Олег Черныш.

Остальные члены регулятора согласились с доводами коллеги. Ранее тематические украинские телеканалы, которые работают по платной модели, или указывали cпутник Eutelsat, позволяющий телеканалу передавать сигнал по интернету, или оформляли лицензии за границей, в частности, в балтийских странах, где законодательство признает интернет-телевещание. Но в первом случае у регулятора были проблемы с мониторингом каналов, которые вещают на Eutelsat (нужно специальное оборудование, которого у регулятора нет), во втором – у регулятора нет возможности повлиять на контент телеканала.

Член Нацсовета Сергей Костинский акцентировал на невозможности мониторинга интернет-потока телеканала. Валентин Коваль ответил, что обновленный мониторинговый центр регулятора, который заработает на днях, позволит беспрепятственно записать эфир телеканала с интернет-потока, с которого планирует вещать «Дача» (IP-адрес потока телеканал предоставил регулятору).

Член Нацсовета Александр Ильяшенко отметил, что если бы телеканал выбирал для вещания вместо «всей Украины» отдельно большие города, лицензия ему обошлась бы дороже.

Напомним, в Верховной раде в начале декабря 2017 года был зарегистрирован законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах», который должен заменить закон «О телевидении и радиовещании», а также закон «О Нацсовете». Законопроект, в частности, вводит понятие «универсальной» лицензии на вещание без использования радиочастотного ресурса, что позволит лицензировать интернет-вещание наравне с кабельным и спутниковым. Законопроект Украина должна принять до 1 сентября 2019-го. Согласно подписанному соглашению об ассоциации с ЕС, парламенту к этому времени нужно имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. Сначала депутаты обещали осенью этого года зарегистрировать новую редакцию законопроекта, но позже публично сообщили, что Рада не успеет принять закон до следующих парламентских выборов. На рынке существует мнение, что принятие законопроекта затягивается искусственно, по указанию Администрации президента – революционный закон не нужен перед выборами, поскольку его нормы значительно упрощают получение лицензий на телевещание.

Как известно, телеканал «Дача», а также Epoque (обе лицензии оформлены на ООО «ТРК «Корисне ТБ») – это совместные вещатели группы Film.UA Сергея Созановского и экс-президента провайдера «Воля» Сергея Бойко.