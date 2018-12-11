🔥 Телеканал Бойко просит Нацсовет выдать лицензию на интернет-вещание

Вещатель фактически просил регулятора выдать лицензию на интернет-вещание, которое устаревшее законодательство не признает. Нацсовет перенес рассмотрение вопроса на следующие заседания «для выяснения обстоятельств дела».

В проекте решения, отраженном на экране в ходе заседания, регулятор планировал отказать телеканалу, формально указав на отсутствие исчерпывающего перечня провайдеров, у которых планирует вещать телеканал. Указание в лицензии провайдеров кабельного ТВ – обязательное требование для получения лицензии на кабельное вещание. Чем больше их количество и территория распространения, тем выше стоимость лицензионного сбора.

Телеканал «Дача» 12 ноября обратился в Нацсовет о выдаче лицензии на кабельное вещание в многоканальной телесети ООО «КуМИР Телеком». Телеканал отметил, что доступ к программам конечным потребителям будет обеспечиваться путем внесения в пакеты программ провайдеров программной услуги с использованием технологии IPTV/OTT. Однако перечня провайдеров, с которыми заключены соглашения о распространении телеканала, и которые, в свою очередь, имеют лицензию Нацсовета на предоставление программной услуги с использованием технологии IPTV или OTT, телекомпания не предоставила.

Нацсовет напоминает, что, согласно статье 24 закона «О телевидении и радиовещании», заявитель, который имеет целью получить лицензию на вещание, подает регулятору заявление о выдаче лицензии по установленной форме. В заявлении должны содержаться характеристика канала вещания, данные о сети вещания, многоканальной телесети (для вещания во многоканальных сетях – оператор телекоммуникаций, который осуществляет обслуживание и эксплуатацию телесети, местонахождение главной станции многоканальной сети, максимальное количество каналов (ресурс) многоканальной сети, территория расположения (приема) многоканальной сети).

Нацсовет отмечает, что компания «Корисне ТБ» определила ресурс многоканальной сети, указав в заявке «более 1000 телеканалов», что, по мнению регулятора, «невозможно проверить в связи с отсутствием перечня провайдеров программной услуги, которых заявитель планирует использовать для распространения своих программ».

Член регулятора Олег Черныш посоветовал представительнице телеканала заменить оператора связи. «Вам нужно определиться с оператором телекоммуникаций. «КуМИР Телеком» зарегистрирован в НКРСИ (телекомрегулятор — Ред.), но не является провайдером программной услуги, он предоставляет исключительно телекоммуникационные услуги. В этом случае вам было логично прописать оператором компанию «Диджитал Скринз», которая имеет лицензию провайдера почти на всю территорию страны (IPTV-провайдер Oll TV – Ред.). В соответствии с этим вам будет начислен лицензионный сбор. В этом случае нет оснований, чтобы начислить вам лицензионный сбор», – отметил чиновник и предложил перенести вопрос, с чем согласились и другие члены регулятора.

Напомним, в Верховной раде в начале декабря 2017 года был зарегистрирован законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах», который должен заменить закон «О телевидении и радиовещании», а также закон «О Нацсовете». Законопроект, в частности, вводит понятие «универсальной» лицензии на вещание без использования радиочастотного ресурса, что позволит лицензировать интернет-вещание наравне с кабельным и спутниковым. Тематическим украинским телеканалам затратно вести спутниковое вещание, возможность раздачи сигнала в IPTV/OTT значительно снижает расходы таких телеканалов.

Законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах» Украина должна принять до 1 сентября 2019-го. Согласно подписанному соглашению об ассоциации с ЕС, парламенту к этому времени нужно имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. Депутаты обещали осенью этого года зарегистрировать новую редакцию законопроекта, но на конференции «Медиаправо» автор законопроета Виктория Сюмар сообщила, что Рада не успеет принять закон до следующих парламентских выборов. На рынке существует мнение, что принятие законопроекта затягивается искусственно, по указанию Администрации президента – революционный закон не нужен перед выборами, его нормы значительно упрощают получение лицензий на телевещание.

Напомним, телеканал «Дача», а также Epoque (обе лицензии оформлены на ООО «ТРК «Корисне ТБ») – это совместные вещатели группы Film.UA Сергея Созановского и экс-президента провайдера «Воля» Сергея Бойко.

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