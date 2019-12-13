«Первый автомобильный» оформил в Нацсовете лицензию на интернет-вещание

12 декабря Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о выдаче лицензии на интернет-вещание телеканалу «Первый автомобильный». Юридически это лицензия на кабельное вещание по технологии OTT в многоканальных телекоммуникационных сетях.

Лицензия оформлена на компанию «Ауто ТиВи» (ТОВ «Ауто ТіВі»), собственники которой Сергей Тарнавский (75%) и Юлия Сивенок (25%); директор — Елена Кулакова. Телеканал указал оператором телекомуникаций компанию «Космонова», лицензия выдана на 10 лет. Программная концепция вещателя имеет такой вид:

У телеканал есть также спутниковая лицензия, оформленная на компанию «Эйси ком», официальные владельцы которой Олег Яровой (80%) и Сергей Атаман (20%). Последний год канал не вел спутниковое вещание, раздавая сигнал провайдерам по IР-протоколу.

Телеканал «Первый автомобильный» связывают с экс-нардепом «Самопомочи» и собственником группы «Автоцентр» Игорем Диденко (был указан собственником до своего депутатства).

Отметим, «Первый автомобильный» работает по платной модели, получая деньги от провайдеров платного телевидения. Канал дистрибутирует компания «Континент ТВ» (владелец украинских телеканалов «Трофей», «Терра», «Фауна», «Наука», а также дистрибьютор каналов «Дача», «Эпоха» и «Еврокино»).

Таким образом, телеканал «Первый автомобильный» стал третьим вещателем с лицензией на интернет-вещание. 20 декабря 2018-го Нацсовет впервые пролицензировал интернет-вещание телеканалу «Дача» (входит в пул платных вещателей FILM.UA). Канал указал своим оператором телекоммуникаций компанию «КуМИР Телеком». 4 апреля 2019-го HD Fashion & LifeStyle стал вторым вещателем с лицензией на интернет-вещание (оператором телекоммуникаций стала «Космонова»).

Фото: «Первый автомобильный»