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Партия Порошенко отстояла право называть NewsOne прокремлевским

от Telekritika
От Telekritika 538
Главная Новости Партия Порошенко отстояла право называть NewsOne прокремлевским

Телеканал NewsOne проиграл три суда «Европейской солидарности».

Политическая партия «Европейская солидарность» выиграла кассационное судебное дело о защите деловой репутации против телеканала NewsOne, который принадлежит народному депутату «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарасу Козаку, соратнику и бизнес-партнеру Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении партии «ЕС» и постановлении Кассационного хозяйственного суда Киева.

В октябре 2018 года юридическое лицо телеканала NewsOne, ООО «Новини 24 години», обратилось в суд с иском против партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» с требованием опровергнуть публикацию на сайте партии о назначении нового руководства телеканала NewsOne. В ней говорилось о прокремлевской позиции канала.

Кассационный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которыми телеканалу было отказано в удовлетворении требований, а кассационную жалобу не удовлетворил.

«Европейская солидарность» заявляет, что таким образом отстояла «право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции».

Напомним, 2 октября стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию на спутниковое вещание телеканала NewsOne из-за разжигания вражды гостьями программ вещателя. 23 октября стало известно, что Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne.

Фото: Анна Федорук

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