Партия Порошенко отстояла право называть NewsOne прокремлевским

Политическая партия «Европейская солидарность» выиграла кассационное судебное дело о защите деловой репутации против телеканала NewsOne, который принадлежит народному депутату «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тарасу Козаку, соратнику и бизнес-партнеру Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении партии «ЕС» и постановлении Кассационного хозяйственного суда Киева.

В октябре 2018 года юридическое лицо телеканала NewsOne, ООО «Новини 24 години», обратилось в суд с иском против партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» с требованием опровергнуть публикацию на сайте партии о назначении нового руководства телеканала NewsOne. В ней говорилось о прокремлевской позиции канала.

Кассационный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которыми телеканалу было отказано в удовлетворении требований, а кассационную жалобу не удовлетворил.

«Европейская солидарность» заявляет, что таким образом отстояла «право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции».

Напомним, 2 октября стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию на спутниковое вещание телеканала NewsOne из-за разжигания вражды гостьями программ вещателя. 23 октября стало известно, что Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne.

Фото: Анна Федорук

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