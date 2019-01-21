Один выпуск «Вечернего квартала» обходится «1+1» в $50–60 тысяч

Актер и шоумен Владимир Зеленский рассказал в интервью «Украинской правде» детали сотрудничества с каналом «1+1», о наличии долгов у канала и прокомментировал возможность использования вещателя в своих политических целях.

Шоумен озвучил стоимость одного выпуска шоу «Вечерний квартал»: «Мне кажется, где-то 50 или 60 тыс. долл за час. Наш час стоит дешевле, чем любое топовое талант-шоу на украинском рынке. Знаете почему? Потому что количество раз, сколько показывают один «Вечерний квартал»… Знаете, сколько выпусков «Квартала» мы выпускаем в год? Как думаете? Вот 10 показывают минимум 5 раз, плюс двойные повторы. И разделите эту сумму», – рассказал шоумен.

Комик подтвердил наличие долга «Плюсов» перед «Кварталом», но отказался подтвердить озвученную журналистом «Украинской правды» сумму долга в $4 млн. «Это коммерческая тайна, я не хочу говорить. Это действительно правда, они нам должны деньги. Сумма немаленькая. “1+1” нам должны», – сказал Зеленский.

Телеканал «1+1» не станет пиарплощадкой для Зеленского – кандидата в президенты. По словам шоумена, сотрудничество во время выборов ограничится показом третьего сезона сериала «Слуга народа» в марте, если «Квартал» успеет с монтажом.

«Я очень надеюсь, что мы успеем, потому что это очень поможет. Потому что это офигенное промо для предвыборной кампании. Но я не гарантирую на 100%, что по монтажу мы успеем», – сообщил Зеленский.

«Я думаю, что “1+1”, во-первых, наш стратегический партнер. Потому что много нашего продукта, качественного, выходит на “1+1”. Они получают от этого рейтинги. Раз. Во-вторых, канал “1+1” прекрасно знает, кто я такой и чем я занимаюсь, чем я зарабатываю, как заработал свои деньги, откуда у меня западные компании. Они все это знают и мне нечего по большому счету скрывать», – отметил он.

Съемки «Слуги народа 3» закончатся «в ближайшие пару недель». Также Владимир Зеленский прокомментировал билборды в больших городах с надписью «Президент – слуга народа»: «Ход был очень простой – это реклама фильма “Слуга народа 3”, которая может, если правильно повернуть ключик, работать и на предвыборную кампанию. В принципе, и на новое реалити, которое будет выходить под тем же названием “Президент – слуга народа”».

Актер в интервью «Украинской правде» также рассказал, что собрался выйти из российского бизнеса, и сообщил, что показ на «1+1» его заявления о президентстве вместо поздравления Порошенко был «технической ошибкой».

Фото: Квартал