Зеленский пообещал выйти из российского бизнеса
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Зеленский пообещал выйти из российского бизнеса

от Telekritika
От Telekritika 59
Главная Новости Зеленский пообещал выйти из российского бизнеса

Шоумен Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться в президенты, уверяет, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, которая снимает фильмы на территории РФ.

Владимир Зеленский признал, что в России продолжает работать компания Green films, принадлежащая кипрской компании Green Family LTD, в которой он является совладельцем. По его словам, две других принадлежащих ей компании закрыты, а эта «еще не закрыта». Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», видеоотрывок которого доступен на YouTube.

«Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в РФ. – Ред.), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение, и в ближайшее время я выйду», – сказал шоумен.

«Легче было бы приехать туда и разобраться. Но я приехать туда не могу. Нотариально надо передавать право людям, чтобы они вместо нас выходили», – добавил артист.

На реплику журналиста о том, что Green films снимает фильм «Вниз» и подавала заявку на государственное финансирование фильма в России, Зеленский ответил, что не имеет к этому отношения, поскольку компания была передана в управление. «Мы передали в управление компанию человеку. Мы сказали, что заниматься ею не будем. Управляющий, который полностью ею занимается, – товарищ не наш (руководитель этой фирмы в РФ Дмитрий Глашкин. – Ред.). Этой фирмой не мы занимаемся, а занимается управляющий», – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что «Квартал 95» получает от упомянутой компании роялти за продукт, снятый до 2014-го: «Мы получаем роялти от всего товара, который производился до 2014 года». Зеленский привел в пример проект «Сваты», контракт по которому был заключен до войны с Россией. «Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от «Сватов». Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь», – объяснил шоумен, отметив, что кроме 64 серий «Сватов» у компании есть, в частности, также права на анимационные «Сватики».

В комментарии ТСН юрист «Квартала 95» и руководитель партии «Слуга народа» Иван Баканов подтвердил, что Green films получает на территории РФ роялти по долгосрочным контрактам. Закрыть их сложно, из-за заведенных уголовных дел в РФ, в том числе на Зеленского.

«К сожалению, эти контракты заключены до 2021–2023 годов. Эти контракты касаются роялти, которые получает эта компания за произведенные фильмы в 2010–2014 годах, – пояснил он. – Мы бы хотели эти компании закрыть, но, к большому сожалению, мы не имеем такой возможности, потому что не можем туда сами поехать. Такие задачи на закрытие компании были поставлены, но против Владимира, против «Квартала» в РФ возбудили уголовные дела, и приехать туда не представляется возможным».

Напомним, журналисты программы «Схемы» в своем расследовании сообщили, что Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году.

Фото: скриншот YouTube

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