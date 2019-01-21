Зеленский: показ заявления о президентстве вместо поздравления Порошенко был «технической ошибкой»
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Зеленский: показ заявления о президентстве вместо поздравления Порошенко был «технической ошибкой»

от Telekritika
От Telekritika 178
Главная Новости Зеленский: показ заявления о президентстве вместо поздравления Порошенко был «технической ошибкой»

Шоумен Владимир Зеленский назвал «технической ошибкой» то, что его заявление, в котором он объявил о намерении идти в президенты, «1+1» показал вместо новогоднего поздравления президента Петра Порошенко.

В интервью «Украинской правде» Зеленский рассказал, что на «1+1» в новогодний вечер выходила ранее записанная программа «Вечерний квартал». Обращение и объявление о намерении идти в президенты Зеленский записал отдельно после съемок своего шоу 28 декабря в Черкассах, и его потом добавили в середину программы.

«Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с «1+1», что мы выходим в это время… К поздравлению президента это не имело никакого отношения. Там вопрос с рекламными блоками. Когда, чего они опоздали на несколько минут – это вообще не ко мне. Мы отдаем “кассету”. Внутри этой “кассеты” было зашито мое поздравление. Важный момент. Я очень хотел, чтобы это был сюрприз для всех и для канала “1+1”», – рассказывает комик.

Шоумен заверил, что каким было обращение на канале увидели только перед эфиром.

«Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже (новогоднее поздравление Порошенко показали после курантов. – Ред.)… я думаю, что это техническая ошибка. Я ничего не планировал, даю слово. Мои ребята, технари, мы это не планировали. Я не могу отвечать за канал. Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его (Петра Порошенко. – Ред.) отодвинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу», – сказал Зеленский.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента 31 марта. Это обращение на «1+1» вышло до полуночи, приветствие президента канал показал после полуночи.

Фото: Квартал

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