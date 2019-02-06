✂📢 Общественный вещатель отчитался о результатах массового сокращения сотрудников в 2018

По состоянию на конец 2018 штатная численность работников НОТУ составляет 4 474,5 штатных должностей. В начале прошлого года штат компании был 6 576,5 единиц. Сокращение 2 102 штатных должностей произошло в связи с вступлением в действие со 2 апреля 2018 года новой структуры и штатного расписания НОТУ, принятых правлением 21 декабря 2017. Об этом говорится в отчете НОТУ за прошлый год.

Согласно решению, увольнению подлежало 2400 штатных единиц, но потом это решение пересмотрели. «Учитывая предложения профсоюзных организаций, которые были высказаны в ходе совместных консультаций, был разработан и одобрен решением правления ПАО «НОТУ» соответствующий комплекс мер по смягчению условий сокращения штата и численности работников при реформировании НОТУ, – говорится в отчете. – После совместных консультаций между руководством НОТУ и Профессиональной союзом работников культуры Украины, с целью уменьшения социальной напряженности, а также обеспечения стабильной работы НОТУ правление предприятия приняло решение о введении дополнительных должностей в общем количестве 423 единицы».

Уволенные по сокращению получили в феврале – марте 2018 года дополнительный выходной и возможность получить выплату двух должностных окладов. Последним воспользовались 233 штатные единицы, согласившись с увольнением с 1 марта. Перед тем им предложили все имеющиеся в НОТУ вакантные должности (таких было 736, этим воспользовались 149 работников), проведены ярмарки вакансий, предоставлены юридические консультации, для чего была создана горячая линия. «Профсоюз работников культуры Украины подтвердил, что ПАО «НОТУ» соблюдая процедуру, предоставило все необходимые документы и материалы, как это предусмотрено законодательством, провело консультации с профсоюзами и должным образом сообщило работникам», – резюмируется в отчете.

Совокупная штатная численность работников по филиалам уменьшилась на 45,28% – с 3 957,75 (по состоянию на 21 декабря 2017) до 2 156,5 единиц на конец года. «К примеру, штатная численность Закарпатского филиала до проведения оптимизации составляла 233 единицы, в результате проведения оптимизации составляет 119 единиц (включая персонал редакций национальных меньшинств), в Винницком филиале до оптимизации — 203 единицы, после – 89, в Ивано-Франковском до – 91, после – 84. Разница в численности персонала филиалов зависит от специфики работы каждого отдельно взятого региона (наличие редакций национальных меньшинств, корреспондентских пунктов, а также от наличия на балансе филиалов объектов повышенной опасности)», – говорится в отчете.

В частности, была прекращена деятельность следующих филиалов НОТУ: Новгород-Северская РД (региональная дирекция), центральная дирекция «Украинское радио», Донецкая РД и Криворожская РД. В структуре филиала «Черниговская РД» функционирует корреспондентский пункт в г. Новгород-Северском численностью 9 штатных единиц, в структуре филиала «Днепровская РД» функционирует корреспондентский пункт г. Кривой Рог численностью 29 штатных единиц, а на базе филиалов «Донецкая РД» и «Луганская РД» был создан филиал «Региональная дирекция «UA:Донбасс»» со штатной численностью 180 единиц.

Из-за проведения конкурсных торгов в филиалах НОТУ были переведены на аутсорс: услуги клининга (в 20 филиалах из 22); услуги охраны (в 20 филиалах из 22); услуги транспортного обеспечения (в 16 филиалах из 22).

Как известно, НОТУ объединяет два общенациональных телеканала («Перший» и «Культура»), три радиостанции («Українське радіо», «Промінь» и «Культура»), а также 24 областных телеканала.

Напомним, в телегруппе StarLightMedia из-за процесса реорганизации в рамках проекта «Трансформация» в январе прошли массовые сокращения. Сообщалось, что в холдинге работает около 4,5 тысячи человек, количество уволенных составило менее 10%. После реорганизации телегруппа объединяет 16 компаний – шесть телеканалов и 10 компаний, связанных с производством, дистрибуцией и пр.

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