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NYT отказался исправлять интервью Зеркаль

от Telekritika
От Telekritika 425
Главная Новости NYT отказался исправлять интервью Зеркаль

Редактор издания оставит текущую версию материала

Главный редактор New York Times Майкл Слекман прислал ответ на письмо бывшей заместительницы министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль, в котором она просила перепечатать ее интервью.  Издание отказалось исправлять материал журналиста. Об этом Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook.

Слекман заявил, что оставит текущую версию интервью без изменений.

«Это очень разочаровывает, поскольку я всегда исходила из того, что ведущие мировые СМИ имеют высокие журналистские стандарты и этику, а также уважают своих собеседников», — пишет Зеркаль.

Напомним, 4 декабря бывшая заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль опубликовала открытое письмо редактору издания The New York Times с просьбой перепечатать ее интервью. По словам бывшей замминистра, в материале ее слова вырвали из контекста.

Фото: Адміністрація Президента України

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