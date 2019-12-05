NYT отказался исправлять интервью Зеркаль

Главный редактор New York Times Майкл Слекман прислал ответ на письмо бывшей заместительницы министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль, в котором она просила перепечатать ее интервью. Издание отказалось исправлять материал журналиста. Об этом Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook.

Слекман заявил, что оставит текущую версию интервью без изменений.

«Это очень разочаровывает, поскольку я всегда исходила из того, что ведущие мировые СМИ имеют высокие журналистские стандарты и этику, а также уважают своих собеседников», — пишет Зеркаль.

Напомним, 4 декабря бывшая заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль опубликовала открытое письмо редактору издания The New York Times с просьбой перепечатать ее интервью. По словам бывшей замминистра, в материале ее слова вырвали из контекста.

Фото: Адміністрація Президента України

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