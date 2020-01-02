НСТУ разработала план регионального вещания на 2020 год

Правление Національної суспільної телерадиокомпанії України (НСТУ) разработало план выполнения Концепции регионального вещания на 2020 год, об этом во время заседания наблюдательного совета НСТУ 20 декабря рассказал член правления Николай Чернотицкий, сообщается в протоколе заседание на сайте «Суспільного мовлення».

Чернотицкий заявил, что до 1 сентября 2020 года планируется запуск межрегиональной платформы. Согласно новой концепции, 23 региональных блока должны производить собственного контента около 60 минут, межрегионального — 210 минут. Под контентом подразумеваются ежедневные новости, межрегиональное информационно-просветительское ток-шоу, программы о национальных меньшинствах.

Также Николай Чернотицкий напомнил, что в компании прошел питчинг, в результате которого были отобраны несколько проектов собственного производства. Всего в 2020 году компанией планируется выделить на производство контента филиалами до 20 млн грн (к примеру, 2019 году на те же цели были выделены 4 млн грн). Также он акцентировал на том, что до 1 июня компания планирует закупить новую аппаратуру.

Ранее стало известно, что «Суспільне» закрывает утренние программы в региональных филиалах. В комментарии «Телекритике» на «Суспільному» сообщили, что новую утреннюю программу для регионов будет запускать объединенная команда 10 продюсеров региональных филиалов под руководством продюсера Черниговского филиала Артема Шелкового. Творческую команду будет консультировать шоураннер из европейских общественных вещателей. До момента запуска переформатированной программы, регионы могут производить утренние программы своими силами.

Фото: Александра Йорк

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