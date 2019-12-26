«Суспільне» закрывает утренние программы в региональных филиалах

Национальная общественная телерадиокомпания Украина закрывает утренние программы на региональных телеканалах в конце года. Вместо них может выйти утреннее шоу, которое будет готовить объединенная редакция всех филиалов.

В регионах происходят массовые уходы коллективов утренних программ. Около недели утренняя программа не выходит в эфире полтавского телеканала. До конца декабря она будет идти в эфире телеканала «UA: Київ». Коллектив «Киевского утра» 17 декабря сообщил, что будет работать до конца декабря. 20 декабря на региональном канале «UA: Донбасс» вышел последний выпуск утреннего шоу «Донбасс lite». В конце программы вся команда в прямом эфире написала заявления об увольнении.

Члены команды также разродились гневными постами. Ведущая программы Анастасия Руднева на своей странице в Facebook написала, что о закрытии утренних программ в филиалах коллектив узнал в октябре. «Киев сказал только это, никакой конкретики мы больше не услышали. Отрывки чьих-то разговоров, сплетни и отмазки «вообще по общему» − это вся информация, которой мы были достойны. Мы не любили свою работу, мы ею жили. Однако жить в атмосфере постоянного подавления и ощущение, будто тебя и плодов твоего труда не существует, вообще никогда не существовало, просто невозможно», − сообщила она.

По ее словам, команда утреннего шоу активно боролась против стереотипа депрессивного региона, однако сегодня «UA: Донбасс» останется именно таким. «Что останется донбасскому зрителю, если не будет развлекательного контента? Новости с передовой, обсуждение актуальных проблем и программы о животном мире саванны, которыми забивают сетку? Мы так активно боролись против стереотипа депрессивного региона, чтобы оставить людям это?», − добавила она.

Ведущая Светлана Попова после заявления в прямом эфире тоже написала объяснение на своей странице в Facebook. По ее словам, регионы производят контент в разы лучше «первой кнопки». Светлана Попова отметила, что на канале была постоянная нехватка кадров, которую, по ее словам, «создали искусственно «квалифицированные» жители Карандаша». Она также обратила внимание на то, что на «UA: Першому» до сих пор нет собственного утреннего шоу, а в прайме показывают документальные фильмы о природе и тому подобное. «Добили окончательно, когда появилось заявление Аласании о закрытии утра. Людям в регионы не прислали никакого письма, не расшифровали послание Аласании – «вас закрывают, и живите с этим как хотите». О датах тоже ни слова, то есть люди однажды могут резко остаться на улице? Не иметь возможности подготовиться, найти новую работу. А это звоночек о том, что нас, людей, совсем не ценят, о психологическом состоянии работников я вообще молчу», − рассказала ведущая.

Отметим, 11 октября Зураб Аласания на пресс-конференции сообщил о закрытии утренних программ региональных телеканалов «Суспільного» и желании производства совместного утреннего шоу на базе одного филиала. 12 ноября творческие группы утренних программ филиалов «Суспільного» написали открытое письмо председателю правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабу Аласании и членам правления, предложив правлению обсудить оптимизацию. В течение этого времени никто из членов правления не встретился с коллективами утренних программ. 2 декабря правление «Суспільного» представило наблюдательному совету компании проект о создании одной большой платформы, на которую все региональные филиалы должны доставлять контент собственного производства.

«Телекритика» надеется получить ответ на запрос в пресс-службе «Суспільного» с просьбой прокомментировать закрытие программ и возможную дату запуска новой утренней программы.

Фото: Александра Йорк

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