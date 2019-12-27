На «Суспільному» рассказали детали переформатирования утренних программ в регионах

Новую утреннюю программу для регионов «Суспільного мовника» будет запускать объединенная команда 10 продюсеров региональных филиалов под руководством продюсера Черниговского филиала Артема Шелкового. Творческую команду будет консультировать шоураннер из европейских общественных вещателей. До момента запуска переформатированной программы, регионы могут производить утренние программы. Об этом «Телекритике» рассказали в пресс-службе «Суспільного» в ответ на запрос о закрытии утренних программ в полтавском, киевском и донбасском филиалах.

Переформатирование утренних программ на региональных телеканалах связано с результатами исследования их популярности в аудитории: «Утреннее вещание на региональных каналах «Суспільного» не исчезнет, ​​однако будут изменены подход к производству и сам формат утреннего эфира. При поддержке международных партнеров «Суспільне» начало исследования аудитории в регионах, чтобы оценить собственные программы и их соответствие запросам аудитории. В частности, анализировали и имеющийся контент «Утра» в филиалах, обращали внимание как на распространение этих программ в сети, так и на обратную связь от зрителей. Кроме этого, последние 9 месяцев мы ведем постоянный мониторинг утренних эфиров всех филиалов и знаем о проблемах творческих команд, которые не ограничиваются устаревшим оборудованием или низкими зарплатами. Учитывая это, мы стремимся изменить концепцию утреннего эфира», — говорится в сообщении.

Среди продюсеров региональных филиалов на «Суспільному» создали рабочую группу для разработки обновленной концепции утренней программы. Возглавил эту работу продюсер Черниговского филиала Артем Шелковый. О работе над обновлением утреннего эфира продюсер сообщил следующее: «Мы хотим не просто создавать утренний контент для регионов, но и стремимся, чтобы он был популярным среди зрителей. Поэтому ключевая задача рабочей группы — улучшить качество контента, который мы предлагаем нашим зрителям в утреннем эфире. На разных этапах к работе также присоединились почти десять наших коллег из разных регионов. Сейчас мы финализируем все собранные предложения и готовим концепцию к обсуждению и проверки на «жизнеспособность»», — говорит Артем Шелковый.

По словам генпродюсера регионального вещания Марии Фрей, чтобы «новый формат утреннего вещания был современным и популярным», «Суспільне» привлечет экспертов из европейских общественных вещателей. Компания хочет обзавестись шоураннером: «Международный опыт подсказывает нам несколько путей улучшения наших утренних эфиров, более эффективного использования наших творческих и материальных ресурсов. Мы также изучили схемы работы различных вещателей мира над проектами, общими для всех регионов. Сейчас разрабатываем собственный проект, а отшлифовать нам его помогут международные партнеры — так называемый шоураннер (show runner). Мы получим экспертную поддержку опытных коллег из западного общественного вещателя», — цитирует «Суспільне» Марию Фрей.

На вопрос, когда представителей филиалов уведомили о целях переформатировать утренние программы, на «Суспільному» сообщили следующее: «О желании переформатировать утреннее вещание руководителям филиалов сообщили в августе, а уже осенью начала работу над обновлением концепции рабочая группа в составе представителей различных региональных филиалов», — добавлено в сообщении.

В регионах утренние программы будут выходить до момента переформатирования. Дату перезапуска на «Суспільному» не могут озвучить: «Коллектив киевской утренней программы работал по срочным договорам и по окончании этих срочных договоров телерадиокомпания их не продлевает, поскольку будет меняться концепция программы. Полтавский филиал прекратил производство утренней программы из-за нехватки кадров, а работники утренней программы на «UA Донбасс» уволились по собственному желанию, и, как нам известно, большинство из них на тот момент уже имели предложения другой работы. Что касается остальных региональных филиалов, то выпуски утренних программ будут продолжаться и в дальнейшем, вплоть до начала адаптации нового формата программы. Только новый формат программы будет наработан — мы опубликуем соответствующую информацию на официальном сайте», — резюмируют на «Суспільному».

Отметим, 11 октября Зураб Аласания на пресс-конференции сообщил о закрытии утренних программ региональных телеканалов «Суспільного» и желании производства совместного утреннего шоу на базе одного филиала. 12 ноября творческие группы утренних программ филиалов «Суспільного» написали открытое письмо председателю правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабу Аласании и членам правления, предложив им обсудить оптимизацию. В течение этого времени никто из членов правления не встретился с коллективами утренних программ. 2 декабря правление «Суспільного» представило наблюдательному совету компании проект о создании одной большой платформы, на которую все региональные филиалы должны доставлять контент собственного производства. Коллектив «Киевского утра» 17 декабря сообщил, что будет работать до конца декабря. 20 декабря на региональном канале «UA: Донбасс» вышел последний выпуск утреннего шоу «Донбасс lite». В конце программы вся команда в прямом эфире написала заявления об увольнении.

Фото: Олександра Йорк

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