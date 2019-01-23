🎞 Netflix потратит на контент в 2019 году около $15 млрд

Онлайн-видеосервис Netflix в прошлом году потратил на производство контента $12,04 млрд. Это на 35% больше, чем в 2017 году, когда траты составили $8,9 млрд. Об этом пишет Variety со ссылкой на отчет Netflix за четвертый квартал 2018 года. Аналитики, опрошенные изданием, полагают, что в 2019 году эта статья расходов увеличится еще на 25%. Таким образом, сервис вложит в контент около $15 млрд.

Ожидается, что в 2019 году свободный денежный поток компании останется отрицательным, на уровне в $3 млрд, как и годом ранее. Netflix продолжит наращивать долги (по итогам 2018 года долгосрочный долг сервиса составил $10,4 млрд против $6,5 млрд в 2017-м). После 2019 года Netflix станет наращивать вложения в оригинальный контент более плавно – в 2020 году эта статья расходов может составить $17,8 млрд.

Согласно письму акционерам, которое Netflix разослал в 4 квартале прошлого года, в этом году онлайн-кинотеатр выпустит сериал «Академия Амбрелла», триллер «Тройная граница» с Беном Аффлеком и Оскаром Айзеком, криминальную драму «Ирландец» (режиссер – Мартин Скорсезе), боевик 6 Underground (режиссер – Майкл Бэй), новые сезоны сериалов «Корона», «13 причин почему», «Очень странные дела» и другие проекты.

Кроме затрат на производство контента Netflix наращивает расходы на его продвижение. Маркетинговые издержки в 2018 году выросли на 65%, до $2,37 млрд, и, как считают аналитики, в 2019 году прибавят еще 22%, составив $2,9 млрд.

Эксперты во многом связывают подобную стратегию Netflix с тем, что компания, наращивая инвестиции, готовится противостоять конкуренции со стороны Disney, WarnerMedia и NBCUniversal, которые собираются запустить собственные сервисы потокового видео.

Глава Netflix Рид Хастингс (Reed Hastings), в свою очередь, объясняет крупные инвестиции стремлением поддержать так называемый благотворный цикл: «Чем больше инвестиций вы делаете, тем больше людей находят контент, который им нравится, и тем более ценным для них становится сервис».

Напомним, на прошлой неделе видеосервис объявил о повышении стоимости подписки в связи с затратами на производство контента: цена стандартного плана выросла с $10,99 до $12,99 в месяц, премиального – с $13,99 до $15,99 в месяц. Цена начального – $8,99, осталась без изменений. По итогам 2018 года абонентская база Netflix насчитывает 139 млн подписчиков.

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