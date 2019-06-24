🔥 Назначенное с подачи Аласании правление Общественного придумало ему новую должность
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🔥 Назначенное с подачи Аласании правление Общественного придумало ему новую должность

от Telekritika
От Telekritika 758
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До вступления в силу решения суда об отмене досрочного прекращения контракта Зураб Аласания будет занимать должность главного эксперта при правлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Когда выяснилось, что ожидать вступления в законную силу решения суда о восстановлении в должности председателя правления придется еще как минимум месяц, новую должность Зурабу Аласании предложило правление сообщает пресс-служба НСТУ.

«Основным в работе Общественного всегда был и остается контент на основе независимой редакционной политики. Меня не волнуют должности или кресла. Меня волнует только реформа Общественного, которая не должна увязнуть в судебной волоките и ожидании» говорит Зураб Аласания.

Он также подчеркивает необходимость соблюдать все законные процедуры, не тормозя при этом работу компании. «Конечно, есть юридические аспекты, которые должны быть строго соблюдены. Но есть и важная работа, которую нельзя остановить. Поэтому, когда правление предложило мне на этот период ожидания [пока вступит в силу решение суда. — Ред.] стать экспертом при правлении я согласился. Ведь я пришел строить Общественное, а не выяснять отношения в судах» рассказал он.

Напомним, 19 июня Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении контракта с председателем правления. Таким образом, Зураб Аласания имеет право восстановиться в должности председателя правления НОТУ после вступления решения суда в законную силу. Дата восстановления в должности зависит от срока подачи апелляционного обжалования, что составляет 30 дней с момента принятия полного судебного решения. Представление на апелляцию зависит от подопечного Аласании главного юриста НОТУ.

Как сообщалось ранее, Зураб Аласания с 6 мая по 23 июня находился в отпуске (таким образом, согласно законодательству, он формально остался на своей должности) и и. о. главы правления стал Николай Чернотицкий – член правления. Аласания является председателем правления НОТУ с 13 апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен работать на этой должности четыре года. Решение об увольнении было принято наблюдательным советом после того, как 31 января они заслушали отчет о работе общественной организации при НОТУ, через которую шло донорское финансирование некоторых телепроектов. В отчете говорилось о признаках коррупции.

Среди причин увольнения Аласании было указано делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с большим объемом полномочий, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 года по октябрь 2018-го) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.

Фото: НОТУ

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