Нацсовет выдал лицензию телеканалу UATV

6 марта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию телеканалу UATV.

Во время заседания присутствовал представитель Мультимедийной платформы: «Принимая во внимание решение Нацсовета от 2 марта, с понедельника мы распространяем сигнал с логотипом «Дом». Соответственно, для распространения телевизионного сигнала с логотипом UA нам нужны разрешительные документы. Это будут два параллельных независимых телевизионных сигнала. Один будет специализироваться на территории с особым режимом вещания (он уже запущен и работает). А сейчас мы просим Нацсовет выдать нам спутниковую лицензию, по которой мы будем вещать с логотипом UA».

По словам члена Нацсовета Олега Черныша, спутниковая лицензия выдается на 10 лет, канал будет вещать 24 часа в сутки на страны Европы в пределах зоны уверенного приема.

Напомним, 2 марта 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию и временные разрешения канала UATV Мультимедийной платформы иновещания Украины на новый канал для оккупированных территорий «Дом». Канал начал тестовое вещание 1 марта 2020 года.

Фото: Александра Йорк

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