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Телеканал для тимчасово окупованих територій «Дім» розпочав мовлення у тестовому режимі

от Telekritika
От Telekritika 454
Главная Новости Телеканал для тимчасово окупованих територій «Дім» розпочав мовлення у тестовому режимі

Незабаром мовник розпочне виробництво новин.

З 1 березня 2020 року телеканал для тимчасово окупованих територій «Дім» розпочав своє мовлення в тестовому режимі. Про це сказала в.о. гендиректора UATV Юлія Островська під час презентації концепції телеканалу в інформагентстві «Укрінформ» 2 березня.

«Головна мета нашого каналу – повернення політичного, культурного і суспільного життя України в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, – сказала вона. – Варто подякувати медіагрупам, які надали нам майже безкоштовно свій преміальний контент».

За словами Островської, українці втомилися від політизованого контенту, тому на каналі виходитиме контент, який буде давати змогу розслабитися.

Під час прес-конференції заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на каналі виходить розважальний контент, а в найближчі дні мовник буде самостійно виготовляти новини, ток-шоу: «Ми плануємо, що протягом двох років він повністю перейде на власне виробництво», – сказав Тимошенко.

Наразі канал мовить в цифрі. За словами Тимошенка, телеканал зможе мовити на супутнику,  «як тільки ми вийдемо на власне виробництво».

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