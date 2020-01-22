Елена Трибушная не будет заниматься проектом вещания на временно оккупированные территории

22 января Елена Трибушная, которая в начале 2020 года возглавила информационное вещание государственного телеканала для временно оккупированных территорий, сообщила на своей странице в Facebook об увольнении.

«Друзья, хочу сообщить, что я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории, – написала она. – Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображением подробностей не будет».

Напомним, должность руководителя информационного вещания государственного телеканала для временно оккупированных территорий Елена Трибушная получила в начале января 2020 года.

Канал должен запуститься 18 февраля. На первом этапе канал будет объединять развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства. Контент будет транслироваться на украинском и русском языках. Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.