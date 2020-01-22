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Елена Трибушная не будет заниматься проектом вещания на временно оккупированные территории

от Telekritika
От Telekritika 749
Главная Новости Елена Трибушная не будет заниматься проектом вещания на временно оккупированные территории

Она заявила об увольнении.

22 января Елена Трибушная, которая в начале 2020 года возглавила информационное вещание государственного телеканала для временно оккупированных территорий, сообщила на своей странице в Facebook об увольнении.

«Друзья, хочу сообщить, что я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории, – написала она. – Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображением подробностей не будет».

Напомним, должность руководителя информационного вещания государственного телеканала для временно оккупированных территорий Елена Трибушная получила в начале января 2020 года.

Канал должен запуститься 18 февраля. На первом этапе канал будет объединять развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства. Контент будет транслироваться на украинском и русском языках. Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

Фото: МКМС

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