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Елена Трибушная возглавит вещание телеканала для временно оккупированных территорий
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Елена Трибушная возглавит вещание телеканала для временно оккупированных территорий

от Telekritika
Telekritika 276

Канал начнет вещание 15 февраля.

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание 15 февраля. Информационное вещание возглавит Елена Трибушная. Об этом сообщается на сайте МКМС.

На первом этапе канал будет объединять развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства. Контент будет транслироваться на украинском и русском языках.

Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. К тому моменту исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, в прошлом – главный редактор 24 канала, заместитель главного редактора издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент».

«Цель нового телеканала –  вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», –  комментирует Елена Трибушная

Окончательная концепция вещания будет определена после назначения руководителя телеканала.

Напомним, ранее Бородянский сообщил, что новый государственный телеканал будет доступен для 80% жителей территорий ОРДЛО.

Фото: МКМС

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