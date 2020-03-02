Нацcовет переоформил лицензию UATV для запуска нового телеканала «Дом»

2 марта 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провел внеочередное заседание, на котором рассмотрел вопрос о переоформлении лицензий и временных разрешений канала UATV Мультимедийной платформы иновещания Украины на новый канал для оккупированных территорий. Новым логотипом телеканала является «ДОМ». Документы о переоформлении поступили в Нацсовет в пятницу, 28 февраля.

Решением регулятора также был изменен перечень связанных лиц, руководителя – и.о. генерального директора стала Юлия Островская, технические характеристики вещания, в частности изъят спутниковый ретранслятор Hotbird-13C.

Программной концепцией вещания предусмотрено 23 часа развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач. Иностранного вещания не осталось.

В связи с переоформлением этой лицензии регулятор внес изменения в некоторые свои решения, которыми ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» были выданы разрешения на временное вещание.

За переоформление лицензии проголосовали семеро членов Нацсовета. Сергей Костинский воздержался.

«Я поддерживаю создание телеканалов для временно оккупированных территорий. Конечно, мне не нравится, что исчезает телеканал UATV. Но мне кажется, что вопрос сегодня подготовлен плохо, у нас нет представителей министерства культуры, молодежи и спорта, нам не объясняют, что это будет, как это будет. Поэтому я сегодня, поддерживая создание такого канала, все же воздержусь. Мне кажется, что это экстра-режим и для таких вопросов он неприемлем», – пояснил Костинский.

Напомним, 22 января Елена Трибушная, которая в начале 2020-го возглавила информационное вещание государственного телеканала для временно оккупированных территорий, сообщила об увольнении.

По словам первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолия Максимчука, конкурс на должность руководителя телеканала завершается 12 марта.

1 марта 2020 телеканал для временно оккупированных территорий «Дом» начал свое вещание в тестовом режиме.

Фото: Александра Йорк

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