⛔ Нацсовет запретил на полгода «британский» канал «Наше любимое кино»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 7 февраля решил запретить на срок 6 месяцев иностранный телеканал «Наше любимое кино». Вещатель временно изъят из списка адаптированных иностранных телеканалов (перечень иностранных программ), который составляет регулятор. Срок запрета начинается с даты обнародования решения Нацсовета (на второй день после заседания).

Телеканал «Наше любимое кино» имел юрисдикцию Германии и был внесен в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении в апреле 2008 года.

Основанием для проверок стало нарушение отечественного законодательства по трансляции российских и советских фильмов с участием российских артистов, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности («черный список» Минкульта). Регулятор обращался в марте, апреле и декабре 2018 года к дистрибьютору телеканала в Украине – днепровской компании «Сонар», и ее правообладателю – немецкой компании RTVD video-und filmproduktionsgesellschaft MBH, и информировал о зафиксированных нарушениях украинского законодательства. Первые обращения Нацсовета к представителям канала датируются 2016 годом.

В частности, во время мониторинга телеканала, проведенного с 12 ноября 2018 по 6 января 2019-го, был зафиксирован показ следующих фильмов: «И это все о нем», «Женитьба», «Открытая книга», «У озера», «Тартюф», «Юность Петра», «Через тернии к звездам», «Визит к Минотавру», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Воробей на льду», «Инспектор ГАИ», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Американский дедушка», «Тайна Снежной королевы», «Не самый удачный день», «Почти смешная история» с участием Л. Чурсиной, В. Талызиной, О. Табакова, В. Теличкиной, Н. Бондарчук, М. Боярского, А. Михайлова, В. Гафта, Л. Ярмольника, Н. Михалкова, А. Баширова.

«В ответ на первое обращение весной прошлого года Нацсовет заверили, что в дальнейшем нарушений не будет. А 9 января этого года дистрибьютор направил в Национальный совет по электронной почте письмо от RTVD video-und filmproduktions gesellschaft MBH, в котором сообщается, что это юридическое лицо уже не является правообладателем телеканала «Наше любимое кино» и владельцем лицензии на трансляцию этого канала. От нового правообладателя никакой информации о таких изменениях в Нацсовет не поступало», – говорится в сообщении регулятора.

Нацсовет отмечает, что Германия и Украина являются подписантами Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Статья 28 Конвенции предусматривает, что ни одно из положений не мешает сторонам применять более строгие и детальные правила по сравнению с предусмотренными в международном документе.

«Поскольку нарушения в эфире телеканала имеют очевидный, серьезный и тяжелый характер, приводят к возникновению сложных общественных проблем, продолжаются более двух недель после сообщения о них, то, согласно части второй статьи 24 Конвенции, сторона, осуществляющая прием, может временно прекратить ретрансляцию программной услуги, которая нарушает Конвенцию», – объясняет регулятор.

Член Нацсовета Сергей Костинский при обсуждении этого вопроса сообщил, что вещатель сменил правообладателя с немецкого на британского, не сообщив Нацсовету, по его мнению, вещатель – российский, он всего лишь оформил лицензию в Европе. Он также отметил, что в январе ему звонил из-за границы владелец этого канала, который предлагал «встретиться для урегулирования вопроса».

Телеканал представлял юрист по доверенности, который уверял, что все перечисленные фильмы – советские, они не запрещены Госкино, фактов нарушения Евроконвенции нет, сама конценция не устанавливает ограничений для трансляции телеканалов из стран, ее ратифицировавших. Заместитель главы регулятора Ульяна Фещук сообщила, что несколько фильмов, зафиксированных мониторингом, произведены после 1991 года.

Напомним, 6 сентября 2018 Нацсовет приостановила сроком на полгода ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI, у которого британская лицензия, за антиукраинскую информационную политику и показ российских фильмов с «черносписочниками».

Как писала «Телекритика», Нацсовет намерен прописать запрет на попадание замаскированных под европейские российских телеканалов в список адаптированных иностранных телеканалов в проекте Порядка адаптации, общественное обсуждение будет продолжено в четвертый раз.

Фото: ru.wikipedia.org