Нацсовет предупредил «немецкий» телеканал за показ запрещенных российских фильмов

Соответствующее письмо получила также днепровская компанию «СонаР» – дистрибьютор телеканала в Украине. Компания должна проинформировать правообладателя телеканала о нарушениях в их контенте украинского законодательства и принять меры. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацсовете предупредили, что в случае игнорирования обращения рассмотрят вопрос о временном прекращении ретрансляции телеканала на территории Украины. Сообщается, что в ходе мониторинга канала с 12 по 18 ноября 2018 года было зафиксировано нарушение ч. 2 ст. 6 закона «О телевидении и радиовещании», запрещающей транслировать фильмы с участниками перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В регуляторе отмечают фильмы «И это все о нем», «Женитьба», «Открытая книга», «У озера», «Тартюф», «Юность Петра» с привлечением Л. Чурсиной, В. Талызиной, О. Табакова, В. Теличкиной, Н. Бондарчук, М. Боярского.

Отмечается, что на контент в эфире телеканала «Наше любимое кино» жаловались и зрители. «В частности, на показ фильмов “Зеленый фургон”, “Семнадцать мгновений весны”, “Три мушкетера” и “Свихнувшиеся” с участием Д. Харатьяна, О. Табакова, М. Боярского, А. Фрейндлих, в одной из лент песни исполнял И. Кобзон», – говорится в сообщении.

Телеканал «Наше любимое кино» имеет немецкую лицензию. Германия и Украина являются участниками Европейской конвенции о трансграничном телевидении, которая регулирует беспрепятственное попадание иностранных телеканалов в страны, ратифицировавшие Евроконвенцию.

«Наше любимое кино» регулятор запрещал в 2016 году из-за трансляции запрещенных в Украине телевикторин, но после этого возвращал его в список адаптированных, указывая на немецкую регистрацию. Начиная с сентября 2016-го, регулятор несколько раз слал письма телеканалу на предмет нарушения украинского законодательства. Регулятор отмечает, что последний раз он обращался к «СонаРу» в апреле, указывая на аналогичные нарушения.

Напомним, Нацсовет намерен прописать запрет на попадание замаскированных под европейские российских телеканалов в список адаптированных иностранных телеканалов в проекте Порядка адаптации, общественное обсуждение которого продлили до конца декабря.

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