Нацсовет предупредил «немецкий» телеканал за показ запрещенных российских фильмов
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Нацсовет предупредил «немецкий» телеканал за показ запрещенных российских фильмов

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 17
Главная Новости Нацсовет предупредил «немецкий» телеканал за показ запрещенных российских фильмов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к правообладателю канала «Наше любимое кино» немецкой компании RTVD Video-und filmproduktionsgesellschaft MBH из-за ретрансляции фильмов с запрещенными в Украине актерами.

Соответствующее письмо получила также днепровская компанию «СонаР» – дистрибьютор телеканала в Украине. Компания должна проинформировать правообладателя телеканала о нарушениях в их контенте украинского законодательства и принять меры. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацсовете предупредили, что в случае игнорирования обращения рассмотрят вопрос о временном прекращении ретрансляции телеканала на территории Украины. Сообщается, что в ходе мониторинга канала с 12 по 18 ноября 2018 года было зафиксировано нарушение ч. 2 ст. 6 закона «О телевидении и радиовещании», запрещающей транслировать фильмы с участниками перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В регуляторе отмечают фильмы «И это все о нем», «Женитьба», «Открытая книга», «У озера», «Тартюф», «Юность Петра» с привлечением Л. Чурсиной, В. Талызиной, О. Табакова, В. Теличкиной, Н. Бондарчук, М. Боярского.

Отмечается, что на контент в эфире телеканала «Наше любимое кино» жаловались и зрители. «В частности, на показ фильмов “Зеленый фургон”, “Семнадцать мгновений весны”, “Три мушкетера” и “Свихнувшиеся” с участием Д. Харатьяна, О. Табакова, М. Боярского, А. Фрейндлих, в одной из лент песни исполнял И. Кобзон», – говорится в сообщении.

Телеканал «Наше любимое кино» имеет немецкую лицензию. Германия и Украина являются участниками Европейской конвенции о трансграничном телевидении, которая регулирует беспрепятственное попадание иностранных телеканалов в страны, ратифицировавшие Евроконвенцию.

«Наше любимое кино» регулятор запрещал в 2016 году из-за трансляции запрещенных в Украине телевикторин, но после этого возвращал его в список адаптированных, указывая на немецкую регистрацию. Начиная с сентября 2016-го, регулятор несколько раз слал письма телеканалу на предмет нарушения украинского законодательства. Регулятор отмечает, что последний раз он обращался к «СонаРу» в апреле, указывая на аналогичные нарушения.

Напомним, Нацсовет намерен прописать запрет на попадание замаскированных под европейские российских телеканалов в список адаптированных иностранных телеканалов в проекте Порядка адаптации, общественное обсуждение которого продлили до конца декабря.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 3268398
Photo by Central Press/Getty Images

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