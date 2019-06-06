⛔ Нацсовет vs Роскомнадзор: украинский регулятор просит YouTube не блокировать ATR

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к корпорации Google с просьбой не блокировать трансляции на видеохостинге YouTube материалов крымскотатарского телеканала ATR (ООО «Телекомпания “Атлант-СВ”»). Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Требование удалить со своего YouTube-канала некоторые передачи телеканал получил вследствие жалобы Роскомнадзора (РКН). Российское ведомство утверждает, что размещенные материалы нарушают законодательство РФ об информации.

«Национальный совет в своем письме к корпорации Google акцентирует, что вещание украинских медиа находится под юрисдикцией украинского государства, и единственным регуляторным органом, который имеет право обращаться к третьим сторонам относительно размещенного ими контента, является украинский регулятор – Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Регулятор заверил американскую компанию, что контент телекомпании “Атлант-СВ” отвечает требованиям украинского и европейского законодательства, правовых оснований для блокировки контента телеканала нет, а этот прецедент считает опасным для свободы слова как в Украине, так и в мире», – сказано в сообщении.

В Нацсовете напомнили, что Роскомнадзор и ранее пытался влиять на контент украинских телеканалов, размещенный на YouTube: в частности, требовал удалить программу Национальной общественной телерадиокомпании Украины «Знай наших» с воспоминаниями украинского добровольца, воевавшего на Донбассе, и сюжет о политзаключенном, фигуранте так называемого ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Эмире-Усеине Куку.

«Национальный совет убежден, что такими действиями Российская Федерация использует корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих интересах в процессе ведения гибридной войны против Украины, а Роскомнадзор пытается регулировать деятельность украинских медиа, которые являются лицензиатами Национального совета. Такое немотивированное вмешательство российского регулятора в деятельность независимых медиа, которые осуществляют свою деятельность в Украине, является недопустимым», – подчеркивается в сообщении.

В Нацсовете заверили, что готовы к сотрудничеству и обсуждению ситуации по трансляции контента украинских телеканалов на ресурсе YouTube.

Напомним, крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и «Лидер», входящие в состав медиахолдинга ATR Ленура Ислямова, перестали вещать в Крыму из-за отсутствия российской лицензии. ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Позже первый крымскотатарский телеканала стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым. Холдинг финансируется из госбюджета.

Фото: ATR