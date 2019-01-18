Нацсовет пролицензировал очередной информационный телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 17 января проголосовал за выдачу спутниковой лицензии информационному телеканалу «Перший незалежний» (ООО «Тайм медиа»). Вещатель получил лицензию со второй попытки – 10 января вопрос был перенесен на неделю из-за отсутствия презентации вещателя у его представителей и желания членов регулятора изучить документы более детально.

В программной концепции прописано 18,5 часов информационно-аналитических и публицистических программ. Лицензия получена сроком на 10 лет, канал планирует вести вещание через спутник Astra 4A (оператор телекоммуникаций – «СЕС Сириус Украина»). В статутном фонде «Тайм медиа» указано 350 тысяч гривен, компания была зарегистрирована 23 октября 2018 года. Официальным владельцем и руководителем телеканала указан Роман Любицкий – генеральный директор львовского телеканала НТА и медиахолдинга «Вголос» (информационный сайт и местная радиостанция), которые связывают с львовским бизнесменом, спонсором ВО «Свобода» Игорем Кривецким.

Представители телеканала «Перший незалежний» назвали его «первым информационным региональным». Он будет вещать из Киева и обмениваться видео с регионами. «Мы хотим построить сотрудничество с региональными вещателями, чтобы обмениваться видео и в формате Euronews ставить эти сюжеты в эфир. Будем создавать разговорные программы и привлекать в них региональных экспертов, которым понятна проблематика региона. Также хотим проводить телемосты с различными регионами, чтобы понять проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Луцке, Ивано-Франковске», – рассказал представитель канала. Он отверг заявление членов Нацсовета о том, что вещатель создается под выборы (телеканал начнет вещание не раньше декабря).

Больше всего вопросов к телеканалу было у замглавы регулятора Ульяны Фещук. Она высказала сомнение в концепции: рекламный рынок «не может выдержать столько новостных каналов», по мнению чиновницы, канал создан для того, чтобы «крутить джинсу и заказные материалы». Она напомнила, что спутниковая лицензия есть у телеканала НТА, по которой не ведется вещание. Представители канала ответили, что Роман Любицкий в НТА не является собственником, а сейчас он решил создать свой канал (официальные собственники НТА с конца 2017-го – члены политсовета партии «Народный контроль», соратники народного депутата Дмитрия Добродомова Андрей Кисера и Андрей Мысык). Также у чиновницы были замечания к списку связанных лиц – он был неполным, и к логотипу – у канала нет государственной регистрации на него, что может вызвать претензии у других каналов с подобными логотипами. Вместе с тем Ульяна Фещук акцентировала на ограниченных возможностях Нацсовета отказать телеканалу в выдачи лицензии.

Главу Нацсовета Юрия Артеменко интересовал финансовый аспект, на что он получил следующий ответ: «Планируются не только личные сбережения Любицкого, но и привлечение дополнительных инвестиций. Но об этом можно будет говорить после получения лицензии», – объяснил представитель вещателя.

Член Нацсовета Сергей Костинский высказал опасение, что телеканал может прекратить вещание после выборов, после чего ведомство должно будет потратить до двух лет на то, чтобы путем проверок и судов аннулировать лицензию. Первый замглавы Ольга Герасимьюк и член Нацсовета Олег Черныш отметили, что регулятор не должен быть предвзятым к отдельным вещателям.

Напомним, за последние два месяца Нацсовет выдал спутниковые лицензии сразу трем информационным телеканалам. 13 декабря регулятор пролицензировал канал Ukrlive (связан с партией «Народный контроль» Дмитрия Добродомова) и полтавский телеканал «Останній бастіон» (который финансирует аграрный бизнесмен). Оба телеканала уверяли, что будут социальными. 20 декабря лицензию на спутниковое вещание получил волынский местный цифровой «12 канал», связанный с совладельцем группы «Континиум», заместителем главы депутатской группы «Воля народа» Степаном Ивахивым.

Фото: Анна Федорук