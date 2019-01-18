Нацсовет пролицензировал очередной информационный телеканал
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Нацсовет пролицензировал очередной информационный телеканал

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 64
Главная Новости Нацсовет пролицензировал очередной информационный телеканал

Вещатель будет называться «Перший незалежний», он косвенно связан со львовским бизнесменом, спонсором ВО «Свобода» Игорем Кривецким.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 17 января проголосовал за выдачу спутниковой лицензии информационному телеканалу «Перший незалежний» (ООО «Тайм медиа»). Вещатель получил лицензию со второй попытки – 10 января вопрос был перенесен на неделю из-за отсутствия презентации вещателя у его представителей и желания членов регулятора изучить документы более детально.

В программной концепции прописано 18,5 часов информационно-аналитических и публицистических программ. Лицензия получена сроком на 10 лет, канал планирует вести вещание через спутник Astra 4A (оператор телекоммуникаций – «СЕС Сириус Украина»). В статутном фонде «Тайм медиа» указано 350 тысяч гривен, компания была зарегистрирована 23 октября 2018 года. Официальным владельцем и руководителем телеканала указан Роман Любицкий – генеральный директор львовского телеканала НТА и медиахолдинга «Вголос» (информационный сайт и местная радиостанция), которые связывают с львовским бизнесменом, спонсором ВО «Свобода» Игорем Кривецким.

Представители телеканала «Перший незалежний» назвали его «первым информационным региональным». Он будет вещать из Киева и обмениваться видео с регионами. «Мы хотим построить сотрудничество с региональными вещателями, чтобы обмениваться видео и в формате Euronews ставить эти сюжеты в эфир. Будем создавать разговорные программы и привлекать в них региональных экспертов, которым понятна проблематика региона. Также хотим проводить телемосты с различными регионами, чтобы понять проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Луцке, Ивано-Франковске», – рассказал представитель канала. Он отверг заявление членов Нацсовета о том, что вещатель создается под выборы (телеканал начнет вещание не раньше декабря).

Больше всего вопросов к телеканалу было у замглавы регулятора Ульяны Фещук. Она высказала сомнение в концепции: рекламный рынок «не может выдержать столько новостных каналов», по мнению чиновницы, канал создан для того, чтобы «крутить джинсу и заказные материалы». Она напомнила, что спутниковая лицензия есть у телеканала НТА, по которой не ведется вещание. Представители канала ответили, что Роман Любицкий в НТА не является собственником, а сейчас он решил создать свой канал (официальные собственники НТА с конца 2017-го – члены политсовета партии «Народный контроль», соратники народного депутата Дмитрия Добродомова Андрей Кисера и Андрей Мысык). Также у чиновницы были замечания к списку связанных лиц – он был неполным, и к логотипу – у канала нет государственной регистрации на него, что может вызвать претензии у других каналов с подобными логотипами. Вместе с тем Ульяна Фещук акцентировала на ограниченных возможностях Нацсовета отказать телеканалу в выдачи лицензии.

Главу Нацсовета Юрия Артеменко интересовал финансовый аспект, на что он получил следующий ответ: «Планируются не только личные сбережения Любицкого, но и привлечение дополнительных инвестиций. Но об этом можно будет говорить после получения лицензии», – объяснил представитель вещателя.

Член Нацсовета Сергей Костинский высказал опасение, что телеканал может прекратить вещание после выборов, после чего ведомство должно будет потратить до двух лет на то, чтобы путем проверок и судов аннулировать лицензию. Первый замглавы Ольга Герасимьюк и член Нацсовета Олег Черныш отметили, что регулятор не должен быть предвзятым к отдельным вещателям.

Напомним, за последние два месяца Нацсовет выдал спутниковые лицензии сразу трем информационным телеканалам. 13 декабря регулятор пролицензировал канал Ukrlive (связан с партией «Народный контроль» Дмитрия Добродомова) и полтавский телеканал «Останній бастіон» (который финансирует аграрный бизнесмен). Оба телеканала уверяли, что будут социальными. 20 декабря лицензию на спутниковое вещание получил волынский местный цифровой «12 канал», связанный с совладельцем группы «Континиум», заместителем главы депутатской группы «Воля народа» Степаном Ивахивым.

Фото: Анна Федорук

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Pay TV, регуляция, рекламный рынок

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