⛔ Нацсовет продлил запрет российского телеканала RTVI на год

Регулятор сослался на нарушение вещателем украинского законодательства: трансляцию российских фильмов с актерами, внесенными украинским Минкультом в «черный» список, а также информационных программ с антиукраинской риторикой. Вещатель не исключен из списка адаптированных иностранных телеканалов – ретрансляция временно приостановлена на территории Украины.

Это второй временный запрет для телеканала. 6 сентября 2018-го Нацсовет приостановил сроком на полгода ретрансляцию RTVI по той же причине – антиукраинская информационная политика и показ российских фильмов с «черносписочниками». Сегодня, 6 марта, данный запрет истек.

Регулятор повторно мониторил эфир телеканала в феврале, зафиксировав присутствие российских фильмов с «черносписочниками», а также информационную программу с участием депутата Госдумы РФ Натальей Поклонской, в риторике которой были антиукраинские высказывания.

Юридически телеканал нарушил часть вторую статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании» (запрет российских фильмов с участием «черносписочников»); часть первую статьи 28 закона «Об информации» (информация не может быть использована для нарушения территориальной целостности государства и пропаганды войны); статью 15-1 закона «О кинематографии» (запрет фильмов, в которых популяризируются войска государства-агрессора). Регулятор отмечает, что статья 28 Евроконвенции о трансграничном телевидении говорит, что ни один из пунктов Конвенции не мешает сторонам применять правила, более жесткие и подробные по сравнению с предусмотренными Конвенцией. Также регулятор отмечает, что 24 статья Конвенции позволяет приостанавливать ретрансляцию вещателя, который нарушает Конвенцию.

Телеканал RTVI был включен в список адаптированных иностранных каналов 2 апреля 2008 года. У вещателя британская лицензия, выданная местным регулятором Ofcom, правообладатель – лондонская компания Brenrose Limited. Несмотря на британскую лицензию, канал является российским, он работает для русскоязычной аудитории. Официальный владелец – Руслан Соколов, экс-глава государственного пропагандистского канала Минобороны РФ «Звезда».

Напомним, 7 февраля регулятор запретил на срок 6 месяцев российский телеканал «Наше любимое кино», у которого британская лицензия, а 21 февраля принял решение запретить телеканал TV XXI, который потерял свою латвийскую лицензию. Всего регулятор за последние 5 лет запретил 82 российских телеканала.

Фото: скриншот эфира с Натальей Поклонской в программе «На троих» телеканала RTVI