⛔ Нацсовет запретил латвийский фильмовый телеканал за присутствие российской рекламы

Телеканал имеет юрисдикцию в Латвии; решением Нацсовета его исключили из «адаптированного» списка иностранных телеканалов – Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины.

Ретрансляцию в Украине телеканала TV XXI было разрешено 2 апреля 2008-го. Совершив 9 ноября 2018-го мониторинг, регулятор обнаружил информационную заставку с уведомлением о наличии российского свидетельства о регистрации средства массовой информации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 26 апреля 2012-го.

Также мониторинг зафиксировал присутствие российской рекламы, где была указана оплата в рублях, ссылка на российский сайт и адрес пункта продажи в Москве в виде бегущей строки. Согласно украинскому законодательству реклама на иностранных телеканалах возможна только в том случае, если это вещатель со страны, которая ратифицировала Евроконвенцию; такая реклама должна быть проплачена на территории Украины.

Украинский регулятор обратился к латвийскому регулятору – Национальному совету по электронным медиа Латвийской Республики за разъяснением, и получил ответ, что 26 июня 2018-го лицензия телекомпании ТВ-21R (SIA «TV-21R») на вещание была аннулирована.

На своем сайте вещатель указывает, что работает в 15 странах бывшего СССР. Канал транслирует исключительно европейское и голливудское кино тремя 8-часовыми блоками, по 4-5 фильмов. В сетке вещателя доступно 365 премьерных фильмов в год – по одной премьере в день.

Представитель дистрибутора телеканала в Украине – компания «Контент Юкрейн» – на заседании сообщил членам регулятора, что телеканал все еще находится под юрисдикцией Латвии, а поэтому канал подпадает под Европейскую конвенцию о трансграничном вещании и может ретранслироваться в Украине без ограничений. Он не смог объяснить причины потери латвийской лицензии, но вместе с тем сообщил, что сейчас вещатель оформляет лицензию в Швеции, подав документы в конце декабря. Реклама в эфире телеканала хоть и относилась к России, но была оплачена в Украине – есть соответствующий договор между телеканалом и дистрибутором, который это подтверждает.

Представитель дистрибутора добавил, что получил запрос от Нацсовета 25-го января, и предоставил ответ двумя письмами – 11-го и 18-го февраля. «Глава правления телеканала находится на территории Латвии, указан латвийский адрес. 100% работников канала находятся в Латвии, редакционная политика, расписание программ передач принимается на территории Латвии. В письме от телеканала указано, что данная реклама на территори Украине не распространяется – телефоны, которые там указаны, относятся только к размещению на территории РФ, а за рекламу на территории Украины оплачено дистрибутору – указаны суммы и номер договора, по которому идет оплата. Согласно Евроконвенции определение юрисдикции телеканала идет по вопросу, где осуществляется редакционная политика – не наличие лицензии той или иной страны, а юрисдикция канала. У TV XXI юрисдикция в Латвии», – разъяснил представитель дистрибутора.

В ответ члены регулятора указали на отсутствие лицензии у канала и безлицензионную деятельность в Латвии. В результате решение исключить канал из адаптированного списка было принято единогласно.

Напомним, всего регулятор за 2014-2018-й запретил 80 российских телеканалов. Еще для двоих иностранных телеканалов действуют временные запреты (на полгода) – «Наше любимое кино» и RTVI.

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