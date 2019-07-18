Нацсовет огласил очередную проверку телеканалу Мураева

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 18 июля назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Макси-ТВ» (ООО «Наша Прага»), на базе которого вещает телеканал «Наш».

Во время мониторинга вещания телеканала Нацсовет зафиксировал нарушение законов «О телевидении и радиовещании» и «О рекламе»: 28-29 июня телеканал транслировал рекламу «Оппозиция. Включай телеканал «Украина». Тигран Мартиросян» непрерывно в течение 3 часов 28 мин. В соответствии с нормами действующего законодательства, блок рекламы должен отделяться в начале и в конце заставками, вещатель этого не сделал.

В Нацсовете также утверждают, что доля рекламы в течение часа фактического вещания телеканала «Макси-ТВ» превысила 15% (9 минут). В частности, с 22:00 до 23:00 и с 23:00 до 24:00 28 июня и с 00:00 до 01:00 29 июня доля рекламы в эфире составляла 100%, а с 01:00 до 02:00 29 июня – 43%. Это является нарушением части первой статьи 13 закона «О рекламе».

Пункты а), е) части первой статьи 59 закона «О телевидении и радиовещании» предусматривают, что телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, выполнять правила рекламной деятельности и спонсорства, установленные законодательством.

Напомним, информационный телеканал «Наш» начал самовольное вещание на частотах женского развлекательного канала «Макси-ТВ» 7 ноября 2018-го, после чего получил предупреждение от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В конце марта регулятор обратился в суд об аннулировании лицензии канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии вещателя до вступления в законную силу судебного решения, предметом которого является обжалование предупреждения. По данным канала «24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России.

Фото: «Макси-ТВ»