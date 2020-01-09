Нацсовет назначил проверку «Прямому» из-за оскорбления Зеленского Поярковым  

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеплановую выездную проверку телеканалу «Прямой» из-за оскорбления президента Владимира Зеленского ведущим программы «Поярков News» Сергеем Поярковым. Такое решение члены регулятора приняли во время заседания: пять голосов «за», двое (Ульяна Фещук и Сергей Костинский) воздержались.

О каком именно выпуске программы Сергея Пояркова говорится, не сообщалось. В выпуске программы «Поярков News» от 27 декабря ведущий назвал Владимира Зеленского «маленьким чмом», «криворожским сцикунчиком», а его отца назвал тупым.

И.о главы регулятора Ольга Герасимьюк сообщила, что к ведомству поступило обращение с просьбой отреагировать на действия и слова ведущего телеканала «Прямой» Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, «посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань». По ее словам, мониторинг регулятора зафиксировал эту трансляцию и «определенные высказывания».

Член Нацсовета Сергей Костинский сказал, что воздержится от голосования за проверку, назвав вопрос политическим, поскольку в нем фигурирует президент. При этом он назвал программу недостойной, такой, которую нельзя выпускать в эфир. Но вместе с тем указал на практику Нацсовета предыдущих 5 лет не реагировать на личные оскорбления в эфирах телеканалов. Ольга Герасимьюк сообщила, что такая практика распространялась исключительно на гостей программ, тогда как в данном случаи «неэтичные» высказывания поступили от ведущего программы. Заместитель главы Ульяна Фещук считает, что данный вопрос защиты чести и достоинства — это «личное дело оскорбленных», он должен разрешатся в судах по желанию сторон.

И.о. главы отметила, что рынку время подать сигнал о недопустимости таких вещей: «Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о Президенте Украины. Здесь есть признаки обиды, наносимые всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах», — сказала она.

Отметим, официальным владельцем телеканала «Прямой» является экс-регионал Владимир Макеенко, сам канал связывают с окружением Петра Порошенко. 7 ноября у Макеенко проводили обыски через производство по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова. В «Евросолидарности» заявили, что за ситуацией стоят экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов и тогдашний руководитель ГБР Труба, который ему подыгрывал. Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению каналом.

Напомним, телеканалы «Прямой» и «5-й» были единственными каналами, которые в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.

Фото: скриншот «Прямого»

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