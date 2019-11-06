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На Закарпатье два предпринимателя транслировали запрещенное российское телевидение

от Telekritika
От Telekritika 309
Главная Новости На Закарпатье два предпринимателя транслировали запрещенное российское телевидение

Все изъятые улики и приборы направлены на экспертизу.

Служба безопасности Украины и прокуратура разоблачила двух предпринимателей, которые транслировали запрещенные российские телефильмы, и ограничила доступ к механизму, с помощью которого их распространяли. Об этом сообщил Mukachevo.net.

Сейчас все изъятые улики и приборы направлены на экспертизу. На основе этого будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела.

Напомним, ранее на Прикарпатье в селе Поляница транслировались запрещенные российские телеканалы «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета» и «Россия-24». Похожая ситуация происходила в поселке Сосница Черниговской области. 

Фото: Unsplash

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