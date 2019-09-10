В Черниговской области транслировали запрещенные российские каналы

В поселке Сосница Черниговской области прекратили трансляцию трех каналов, запрещенных к показу на территории Украины. Речь идет о телеканалах ТНТ, «Звезда» и «Мир 24». Соответствующая информация появилась на сайте Нацсовета.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили правонарушения в общественном заведении питания поселка Сосница. Об этом они сообщили представителю Национального совета в Черниговской области Ирине Сенченко. Она и специалисты СБУ выехали на место, чтобы проверить этот факт, и зафиксировали трансляцию через спутник ограниченных для показа в Украине российских телеканалов ТНТ, «Звезда», «Мир 24». После разговора с руководством общественного заведения трансляция телеканалов была прекращена.

На днях «Телекритика» сообщала, что украинские провайдеры стали меньше блокировать российские соцсети.

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