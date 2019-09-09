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Украинские провайдеры стали меньше блокировать российские соцсети

от Telekritika
От Telekritika 829
Главная Диджитал Украинские провайдеры стали меньше блокировать российские соцсети

Зайти во «ВКонтакте» позволяют большинство провайдеров.

Пользователи сети часто сообщают, что заходят в запрещенные в Украине соцсети.  Об этом сообщает Liga.Tech.

И если раньше для входа в заблокированные соцсети юзерам нужно было использовать VPN, с недавнего времени они в открытом доступе как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi.

По сообщениям компании «Воля», возможность обходить блокировки «ВКонтакте» на Android появилась еще в 2017 году. Приложение использует встроенный VPN-сервис. 

Недавно и в «Укртелекоме» обнаружили, что заблокировать российскую соцсеть не удается. «Да, приложение работает благодаря встроенному VPN. Сейчас специалисты компании работают над техническим решением проблемы. Думаю, в течение нескольких недель решим», – прокомментировал директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

В «Киевстаре» сообщают, что закрыть доступ ко всем мобильным приложениям не могут. «Мобильные приложения – это программы со своей внутренней методикой работы, где разработчик может устанавливать по умолчанию такие опции, как proxy server и vpn для обхода блокировок. Но это ответственность разработчиков, на которых телеком-оператор не имеет влияния!», – отметили в пресс-службе компании. Эту информацию подтверждают Vodafone и Lifecell.

В то же время есть провайдеры, которые сознательно не ограничивают доступ к запрещенным российским ресурсам. НКРСИ сообщает о двух таких «нарушителей», им грозит штраф от 850 до 3400 грн.
Один из них – «НетАссист». «Мы и не блокировали никогда. Две недели назад получили предписание от телеком-регулятора в результате плановой проверки, и оспариваем его в суде», – заявляет основатель интернет-провайдера Максим Тульев.

Согласно данным Kantar TNS CMeter, «ВКонтакте» теряет свою популярность в Украине. За июль соцсеть опустилась с 14 на 24 место в рейтинге самых посещаемых сайтов. Охват Facebook уже в три раза больше.

Фото: Pixabay

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