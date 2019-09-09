Украинские провайдеры стали меньше блокировать российские соцсети

Пользователи сети часто сообщают, что заходят в запрещенные в Украине соцсети. Об этом сообщает Liga.Tech.

И если раньше для входа в заблокированные соцсети юзерам нужно было использовать VPN, с недавнего времени они в открытом доступе как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi.

По сообщениям компании «Воля», возможность обходить блокировки «ВКонтакте» на Android появилась еще в 2017 году. Приложение использует встроенный VPN-сервис.



Недавно и в «Укртелекоме» обнаружили, что заблокировать российскую соцсеть не удается. «Да, приложение работает благодаря встроенному VPN. Сейчас специалисты компании работают над техническим решением проблемы. Думаю, в течение нескольких недель решим», – прокомментировал директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

В «Киевстаре» сообщают, что закрыть доступ ко всем мобильным приложениям не могут. «Мобильные приложения – это программы со своей внутренней методикой работы, где разработчик может устанавливать по умолчанию такие опции, как proxy server и vpn для обхода блокировок. Но это ответственность разработчиков, на которых телеком-оператор не имеет влияния!», – отметили в пресс-службе компании. Эту информацию подтверждают Vodafone и Lifecell.

В то же время есть провайдеры, которые сознательно не ограничивают доступ к запрещенным российским ресурсам. НКРСИ сообщает о двух таких «нарушителей», им грозит штраф от 850 до 3400 грн.

Один из них – «НетАссист». «Мы и не блокировали никогда. Две недели назад получили предписание от телеком-регулятора в результате плановой проверки, и оспариваем его в суде», – заявляет основатель интернет-провайдера Максим Тульев.

Согласно данным Kantar TNS CMeter, «ВКонтакте» теряет свою популярность в Украине. За июль соцсеть опустилась с 14 на 24 место в рейтинге самых посещаемых сайтов. Охват Facebook уже в три раза больше.

Фото: Pixabay