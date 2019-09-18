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В отеле на Прикарпатье выявили трансляцию запрещенных российских каналов

от Telekritika
От Telekritika 673
Главная Новости В отеле на Прикарпатье выявили трансляцию запрещенных российских каналов

Национальный совет Ивано-Франковской области и СБУ прекратили трансляцию трех российских телеканалов, ограниченных к показу на территории Украины.

9 сентября представителю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания поступила жалоба от жителя Ивано-Франковской области. В ней было указано, что в селе Поляниця, Яремчанского горсовета, в отеле Villa Morishka транслировались российские телеканалы «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета» и «Россия-24», которые запрещены в Украине. Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем официальном сайте.

После проведения разъяснительной беседы Службы безопасности Украины с сотрудниками отеля, ретрансляция каналов со спутника была прекращена.

Недавно «Телекритика» писала о похожей ситуации в Черниговской области.

Фото: Unsplash

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