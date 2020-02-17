На «Суспільному» объяснили, какие изменения ждут региональное радиовещание

Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовит изменения в работе сети областных радиостанций на май. Вместо четырех отрезков регионального вещания в эфире «Украинского радио» действительно может остаться только два отрезка, поскольку первые два не являются рейтинговыми. Об этом «Телекритике» сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос относительно грядущих изменений.

Новая концепция регионального вещания вступит в силу не раньше мая: «До мая мы планируем работать в обычном режиме. До весны рано говорить о каких-то кардинальных изменениях», — говорится в сообщении.

В компании обещают увеличить количество программ о регионах в общенациональных радиопрограммах: «Изменения в сети регионального «Суспільного радіо» имеют три составляющие. Во-первых, это увеличение регионального контента и тем в общенациональных программах на Первом канале «Украинского радио», радио «Культура» и «Промінь». Примером удачного привлечения региональных журналистов в общенациональных эфирах для нас стала ежедневная программа «Вся країна». В ней киевская студия выступает определенным модератором, который организует радиомост с региональными журналистами, освещающими различные аспекты общих для регионов проблем во всеукраинском разрезе. Мы хотим распространить эту практику и увеличить региональный контент и в эфире радио «Культура» и «Промінь», — говорится в сообщении компании.

Сокращение отрезков регионального вещания связано с их рейтингами: «Вторая составляющая – перераспределение усилий региональной команды на более востребованы часа включения. По данным индустриальной панели «Радиокомитета» «Независимой ассоциации вещателей» в течение последних двух кварталов у нас есть проседания суточной кривой в радиослушания в 7:10 (это первое региональное включение), зато мы имеем хорошие показатели отрезков в 12:10 и 17:10 в будни. Поэтому должны сконцентрировать усилия и наполнять эти включения наиболее актуальной и полной информацией, а от неэффективной для нас врезки отказаться. Идея в том, чтобы усилить те отрезки, которые слушают больше», — уведомляет пресс-служба компании.

С работниками в регионах в компании намерены сотрудничать как с фрилансерами: «Третье направление – это сотрудничество с местными экспертами и журналистами на проектные основе, увеличение производства тематических проектов», — резюмировали в компании, без деталей.

В пресс-службе компании никак не прокомментировали вопросы «Телекритики» о сокращениях.

Сегодня в каждой области региональное общественное радио вещает в четырех отрезках времени «Украинского радио» по будням: 07:10-08:00, 12:10-13:00, 17:10-18:00, 20:10-20:50, на выходных — три отрезка: 12:10-13:00, 17:10-18:00 и 20:10-20:50. Новая концепция предусматривает два отрезка регионального радио в 12:10 и 17:10 по будням. Сегодня эфир областных радиостанций готовит редакция с 8-15 человек, после сокращения в редакции областных радиостанций должно быть не больше 3, включая технический персонал. Ведущий прямого эфира по новой концепции должен быть «универсальным»: разбираться как в коммунальных вопросах, так и в вопросах культуры. Ряд продюсеров региональных филиалов НОТУ жаловались, что правление компании не разъяснило им грядущие изменения – об изменениях они знают только со слухов.

Напомним, о новой концепции регионального вещания публично сообщались лишь изменения относительно областного телевизионного вещания, которые вступают в силу 1 сентября: все филиалы НОТУ будут производить 1 час собственного контента и 2,5 часа — межрегионального. Сообщалось также, что «Суспільне» закрывает утренние телепрограммы в региональных филиалах. Новую утреннюю программу для регионов изначально запускала объединенная команда 10 продюсеров региональных филиалов под руководством продюсера Черниговского филиала Артема Шелкового, в январе его заменил продюсер Житомирского филиала Владимир Ладыжец. Творческую команду будет консультировать шоураннер из европейских общественных вещателей. До момента запуска переформатированной программы, регионы могут производить утренние программы своими силами.

Фото: Александра Йорк

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