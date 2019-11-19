На «Украине» состоится премьера фильма «Любовь с закрытыми глазами»  

23 ноября в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Любовь с закрытыми глазами». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета – Рита и Артем, которые готовятся к свадьбе. Бывшая девушка Артема угрожает Рите, но никто не принимает ее угрозы всерьез. Однако после примерки свадебного платья на Риту нападают и обливают кислотой, в результате чего она теряет зрение. Артем бросает девушку и Рита остается одна.

В картине снялись: Кирилл Дыцевич, Ирина Таранник, Лиза Зайцева, Эльдар Лебедев, Инна Мирошниченко и другие.

Режиссер-постановщик фильма – Сергей Борчуков. Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Андрей Танабаш, Элла Бобленюк.

Производством картины по заказу канала «Украина» занимались компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, 18 ноября на канале «Украина» состоялась премьера 8-серийной картины «Судья».

Фото: пресс-служба канала «Украина»

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