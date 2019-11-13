Канал «Украина» покажет новый сериал «Судья»

В понедельник, 18 ноября, на канале «Украина» состоится премьера 8-серийной картины «Судья», сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета — некий Судья, назначающий достаточно жестокие наказания – не в соответствии с законом, а полагаясь на принцип «око за око, зуб за зуб». Найти этого преступника решает капитан полиции Денис Чернышев. Но поиск Судьи – дело непростое. Тот не оставляет на месте своих казней ни одной прямой улики. Однако никто даже не подозревает, что таинственный Судья находится рядом.

В фильме снялись: Ксения Жданова, Александр Константинов, Николай Боклан, Сергей Басок, Роза Хайруллина и др.

Режиссер-постановщик – Антон Щербаков. Оператор-постановщик – Константин Лобода. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась компания Mamas Film Production.

Фото: канал «Украина»

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