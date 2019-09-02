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Место Пушновой в StarLightMedia займет Евгения Зуева

от Telekritika
От Telekritika 767
Главная Новости Место Пушновой в StarLightMedia займет Евгения Зуева

StarLightMedia сообщает о кадровых изменениях. Евгения Зуева возглавит функцию репутационного менеджмента, а Руслан Шевчук – юридическую.

В конце прошлой недели «Телекритике» стало известно, что Chief Reputation Officer StarLightMedia Татьяна Пушнова покидает свою должность. 2 сентября в медиагруппе сообщили, что функцию репутационного менеджмента с октября возглавит Евгения Зуева. Последние 6 лет она занимала руководящие посты в телевизионных сейлз-хаусах страны.

В комментарии «Телекритике» Евгения Зуева сообщила, что сотрудничать с компанией начинает 1 октября 2019 года.

Юридическую функцию в группе StarLightMedia, по сообщению пресс-службы, с сентября возглавит Руслан Шевчук. У него более 15 лет опыта работы в ведущих юридических компаниях страны. Последние три года Шевчук работал в SLM, в частности, возглавлял в ней управления корпоративных и общегрупповых вопросов юридического департамента. Анатолий Максимчук, который курировал юридическое направление, покидает медиагруппу.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что StarLightMedia обзавелась еще одним арт-директором.

Фото: mediasat.info

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