Группа StarLightMedia обзавелась еще одним арт-директором

У Вадима Ревина 9-летний опыт работы с графическим и кинодизайном, анимацией, он является обладателем многочисленных наград за лучший motion-дизайн, таких как Ukrainian Design Awards 2018, The Very Best of, BassAwards, получил бронзу на Kakadu Awards 2018 и многое другое.

«Для меня важно наладить коммуникацию в команде, чтобы появились возможности для смелых решений. О конкретных сверхзадачах говорить рано, но я уверен, что команда единомышленников-профессионалов станет движущей силой для создания новых интересных проектов», – отметил Вадим Ревин, арт-директор Design Bureau.

Ранее Вадим руководил VFX-департаментом в Snap Inc. Ukraine, работал арт-директором, motion-дизайнером на фрилансе, в компании Postmodern работал над открывающими титрами к фильму «Несломленная» («Битва за Севастополь»), был членом команды креативного digital-агентства VGNC, где занимался такими проектами, как Mingdau, Clashot, Garcia Jeans и Petcube. Получил профессиональные знания в киевской школе дизайна MasterSchool по направлению графический дизайн, в московской RealTime School изучал анимацию и визуальные эффекты.

«StarLightMedia переживает значительные процессы изменений, создается новая культура, полное обновление подходов к работе и творческой составляющей. За трансформацией компании стоит сильная команда профессионалов. Рад, что ее усилил опытный специалист. Вместе мы нацелены на плодотворное сотрудничество в долгосрочной перспективе: новые идеи, свежие взгляды и, конечно, крутая реализация», – комментирует Алексей Репик, руководитель Design Bureau StarLightMedia.

Как отмечалось выше, Design Bureau входит в структуру дивизиона «Вещание» медиагруппы StarLightMedia и объединяет все дизайн-отделы каналов. Специализация дизайн-бюро – ТВ-брендинг, упаковка ТВ-проектов, сценографика, оформление кино и сериалов, brand content, постпродакшен и VR/AR технологии для медиа.

Напомним, дизайн-бюро в структуре StarLightMedia появилось с 1 июня. В команду объединенного бюро вошли арт-директора телеканалов холдинга – Дмитрий Литвиненко (СТБ), Александр Антонов («Новый канал»), Сергей Черных (ICTV). Возглавил бюро Алексей Репик, ранее занимавший пост арт-директора «1+1 медиа». Бюро подчиняется Елене Мартыновой, директору по маркетингу StarLightMedia.

Фото: Facebook Вадима Ревина